Doble reto mayúsculo y de envergadura para los dos equipos menorquines de la Tercera RFEF este fin de semana, empezando esta tarde (17.30h) por el CE Mercadal, que visita a un grande de las Balears como es el Poblense, con la intención de sumar su primera alegría lejos del Municipal de Sant Martí. Ymás, tras empatar a cero contra el Constància, en la Isla. Empresa compleja para los mercadalencs, que marchan séptimos con 7 puntos en su haber, por los 11 del equipo de Sa Pobla, que está tercero y en zona de Play off de ascenso a la Segunda RFEF.

Por su parte y ya en jornada dominical el CE Alaior recibe en el Municipal de Los Pinos la visita de otros de los ‘cocos’ de la Tercera RFEF balear. Llega a Menorca, a las 17.30 horas de mañana por la tarde, el Llosetense, equipo diseñado para estar arriba. Los albinegros quieren recuperar sensaciones en casa tras el 4-1 en Alcúdia, décimos en la tabla con 7 puntos, por los 6 del cuadro de Lloseta.

Neil de Jesús (Mercadal)

De cara a la cita de esta tarde del CE Mercadal que prepara Lluís Vidal una de las novedades en el once titular podría venir desde la portería, donde el joven portero estadounidense, Neil de Jesús, proveniente del Poli El Ejido de la Tercera RFEF andaluza, podría estrenarse con el Mercadal. «Tengo muchas ganas por debutar y creo que puedo apoyar al equipo, que ya está muy fuerte», manifestaba ayer mismo el nuevo guardameta.

De Jesús, que lleva ya dos semanas ejercitándose en el Municipal de Sant Martí tras la marcha del anterior guardameta argentino, habló también del encuentro de hoy frente al Poblense. «Hemos trabajado muy duro este semana y creo que todos nosotros estamos muy preparados para el partido de hoy», dijo. «Sobre el partido en sí, De Jesús vaticinaba, «un encuentro duro contra un equipo muy bueno pero a mí me da igual el rival si hacemos lo que ya sabemos. De esta manera seguro que llevaremos los tres puntos a casa», señalaba.

Un Neil de Jesús para el que su llegada a la Isla ha supuesto un cambio radical en su vida personal y deportiva. «Mi primeros días en Es Mercadal han sido geniales, todos el mundo ha sido muy amable y me he sentido muy bienvenido. He visto mucha calidad en el equipo y un cuerpo técnico que insiste que hagamos todas la cosa bien y principalmente que lo hagamos con intensidad y con las ideas muy claras», cerró.

Biel Moll (CE Alaior)

Mientras, unos kilómetros más al levante, en el Municipal de Los Pinos, uno de los artífices del ascenso a Tercera RFEF, Biel Moll, mostraba su motivación. «Hay muchas ganas de volver a jugar en casa y poder seguir con la buena dinámica que llevábamos hasta Alcúdia», suplica, contento de poder recuperar jugadores, «puesto que todos somos importantes, tanto los titulares como quien sale del banquillo».

Para el ciutadellenc, la salvación «pasa por Los Pinos y esta semana iremos a por los 3 puntos. Necesitamos que el campo esté lleno, como cada semana. Alaior es donde se respira más ambiente de fútbol en Balears», prosigue Moll, hablando ya del Llosetense. «Sabemos que es un rival que está hecho para Play off, con jugadores experimentados y muy buenas individualidades. Pero nos debemos centrar en nosotros, ser un equipo intenso, volver a ser un bloque defensivamente y jugar al máximo en campo contrario», analizó.