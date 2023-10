El técnico del CE Mercadal, Lluís Vidal, se mostró feliz por el desenlace y por puntuar en Sa Pobla, asegurando que «me quedo con el esfuerzo de todos, el punto conseguido, el penalti parado... te da más alegría, pero analizando el partido, creo que fue muy igualado, sabíamos del trabajo defensivo a realizar pero el esfuerzo de todos fue brutal».

Sobre la jugada del penalti afirmó que «no lo vi bien, hoy en día nadie sabe qué son manos, quiero volver a verlo pero me quedo con la parada de Oriol y recordar que en la primera parte también hubo uno claro que no nos pitan». Finalmente sobre el primer punto lejos de casa, destacó que «da un plus de energía» pensando ya en el Mallorca B.