La nueva ilusión de cara al gol en el CE Mercadal, el extremo zurdo procedente del Badalona CF de Tercera RFEF, Dani Peña, aterriza esta mañana en la Isla y se pondrá a disposición del preparador rojiblanco, Lluís Vidal, de cara a la siguiente y compleja cita del conjunto menorquín frente al líder de la Tercera División, CD Ibiza. Peña, que como avanzó este diario fue fichado antes de Navidades, llega tras cumplir con su primera convocatoria con la selección sub23 de su país, República Dominicana, en el preparatorio para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 en el que ya están clasificados. «Me hacía mucha ilusión la verdad, siempre es un honor representar a tu país», decía ayer a «Es Diari», tras jugar en Colombia dos amistosos contra los anfitriones; el primero de titular y el segundo, jugando media hora. «Muy bien la verdad, la experiencia ha sido muy chula», dice.

Peña, mientras ultimaba sus maletas ayer para viajar hasta la Isla e incorporarse a su nuevo equipo, habló de los motivos de su ‘sí’ al Mercadal. «El proyecto en sí me gusta porque tienen unos objetivos muy claros en Es Mercadal. ¿Del equipo? La verdad no sé demasiado, como de la Isla, pero me han hablado bien de Menorca», comenta el exjugador del Sant Rafel, entre otros. «Tengo la ventaja de conocer la Tercera Balear, jugué en el que entonces era el filial del UD Ibiza y ya competí en esta liga», recuerda definiéndose, «trabajador, humilde, buen 1x1, que tiene las cosas muy claras y espero aportar gol y trabajo».

Convencido de sí mismo

Consciente que ficha por el Mercadal para paliar la falta de acierto de los mercadalencs, Peña espera eso, «aportar gol al equipo, asistencias y más cosas. Personalmente me veo como un goleador, siempre desde pequeño ha sido marcar goles aunque estos años e ido más a por las asistencias», admite. Una presión «que no es nueva para mí pero bueno me gustan los retos y en circunstancias de presión es cuando juego mejor. El gol es el trabajo de todos de los compañeros y todos seremos los que sacaremos esta temporada adelante», cierra.