Representantes de los cuatro clubes de fútbol de Ciutadella siguen manteniendo encuentros y reuniones con el fin de avanzar y hacer realidad lo que todas las entidades de Ponent ya han pactado, sin fisuras y de manera unánime; su fusión en un solo club, a ser posible, de cara ya a la próxima temporada 2024-25. Una decisión que ahora, en principio, estaría en manos ya de la masa social de Penya Ciutadella, Atlètic Ciutadella, UE Sami y Dosa CF.

Mientras presidentes y directores técnicos de los clubes siguen avanzando y trabajando en su anhelo, en Ciutadella, tanto en la calle como en el mundo del fútbol –pese a que todo indica que en mayoría se aplaude esta posible entente–, también hay voces que optan por la prudencia y el escepticismo. Una voz muy autorizada para hablar del tema, al haber sido inquilino de los banquillos de los cuatro clubes y en diferentes categorías, y que duda de la necesidad e idoneidad de esta histórica unión, es la del curtido entrenador Jesús Carretero.

A pesar de que de llevarse a cabo esta posible fusión entre todos daría lugar a uno de los clubes de fútbol más importantes del archipiélago balear, llegando a las 800 licencias deportivas, Carretero, desde el mayor de los respetos hacia todos y hacia sus decisiones, no comparte estas intenciones.

Partidario del diálogo y el pacto

Fue mediante «Es Diari» como el curtido técnico se enteró de los decididos propósitos del ‘mundillo’ del fútbol ciutadellenc. «Particularmente y de entrada no me gusta la idea de esta fusión de los cuatro clubes. No la comparto», señalaba este jueves para, directamente, clamar y solicitar a las entidades –antes de llegar al extremo de la fusión–, «que haya una buena sintonía y diálogo entre todos ellos. Para mí lo positivo es que los cuatro funcionen de manera independiente y que puntualmente se llegue a acuerdos, como en la mejora en el reparto de los campos de fútbol o de los propios chavales. Que si un club tiene dos equipos y medio y otro medio, que sean capaces de sentarse y pactar para formar los equipos, de manera conjunta», argumentaba el que el año pasado cogiera de manera provisional el Atlètic Ciutadella de Regional.

Carretero ve muy lógico que cuatro entidades de una misma ciudad y que conviven al lado o cerca, «hablen y pacten cosas para el bien común. Nunca entendí que un club entrene con sus equipos apretados y otro con el campo más libre», piensa en voz alta el técnico. «No tengo claro que sea positivo montar un solo club en Ciutadella, me crea serias dudas que sea beneficioso para los chavales y la ciudad. ¿En qué saldrá beneficiado este club?», se pregunta, no sin desear, repite, «lo mejor, porque he estado en los cuatro y los quiero. Igual luego tengo que callarme, ojalá ocurra, si se juntan. Pero ahora no lo veo».

De no hablarse a fusionarse

Insiste nuevamente Carretero en sus recelos de que juntando cuatro clubes, «aumente la calidad de los chavales, ni de los entrenadores, ni de nada. Repito, no lo veo ni quiero ponerme en contra de nadie, pero repito, de entrada, no lo veo», seguía para este diario. Un preparador conocedor de los entresijos de cada club, «convencido de que hay espacio en Ciutadella para las cuatro entidades. De hecho, ahí están. Lo que tocaría sería una buena relación entre ellos; no entiendo que, por ejemplo, Atlètic y Dosa compartan campo y no puedan entenderse».

Desde la distancia, e insistiendo Carretero en las discretas relaciones entre clubes de estos años, ve cómo han pasado, «de ni hablar entre ellos a ahora decirnos que quieren fusionarse. No soy partidario de la fusión, tampoco contrario. Soy muy escéptico y ahora parece que sin juntarse no podremos vivir, cuando lo hemos hecho durante tantos años. Y no es así, pienso». No niega Carretero que el fútbol en su ciudad está ‘tocado’, «y algo hay que hacer». Sin embargo, insiste, bajo su modesta opinión y respetando cualquier decisión, «que seamos cuatro y con pluralidad, cada uno mire de manera diferente, es riqueza y la competencia en una ciudad es buena. Ya ves, yo mismo he estado en los cuatro clubes».

Deseoso de que el fútbol en Ciutadella se relance, sí ve «complicado e inviable que sea una realidad la fusión», sostiene el ‘míster’ de Ponent. «En adultos, por ejemplo, culpar a que los jugadores se han ido a Ferreries o Es Migjorn Gran es excusa. Si se van es porque encuentran dinero o proyecto y aquí hay que mejorar las cosas para que la gente se quiera quedar», clama Carretero, quien también ve necesario, «un campo modélico, referente y orgullo de todos».