El proyecto de fusión entre los cuatro clubes de fútbol de Ciutadella –Dosa CF, UE Sami, Atlètic Ciutadella y Penya Ciutadella–, pasadas ya algunas semanas desde que las cuatro entidades al unísono anunciaran públicamente un acuerdo «unánime» de fusión entre los cuatro clubes, se encuentra a inicios ya del mes de febrero en ‘stand by’, pese a que siguen sucediéndose las reuniones a cuatro partes; tanto de las juntas directivas de las cuatro entidades ciutadellenques, como de los respectivos directores técnicos, que se estarían ocupando de la futura parcela deportiva de este posible club.

Mientras siguen trabajando en todos los frentes –deportivo, económico, social, institucional, jurídico, etc.– para que esta histórica entente sea una realidad, en cada uno de los tres campos municipales siguen saliendo las voces a favor y en contra; más y menos de acuerdo en esta ambiciosa propuesta.

Reunión

El martes se reunieron de nuevo en el Municipal de Sant Antoni; en esta ocasión, con el concejal de deportes, Nico Blanco, y con el conseller del área, Joan Pons Torres. Intentando atar cabos, cerrar los muchos flecos y completar un proyecto para exponer cada club a su masa social, en una asamblea extraordinaria de socios que deberá refrendar o no esta fusión de clubes.

A la par que van reuniéndose Penya, Atlètic, Dosa y Sami, se siguen conociendo opiniones para todos los gustos de la propuesta, entre las paredes de las diferentes entidades. Y donde quizás hay más debate es a día de hoy en el Municipal de Son Marçal, de donde sale precisamente la proposición.

El anterior presidente del Penya Ciutadella, uno de los históricos del club azulado, Joan Capó ‘Capi’, habló con «Es Diari» sobre esta posibilidad. Tras dejar muy claro su máximo respeto a todas las personas y decisiones, el antiguo mandatario fue tajante, preguntado por la fusión: «No es cómo lo vea o no, es que no quiero verlo ni me lo he planteado en ningún momento», exclamó, a las primeras de cambio, una de las caras más visibles de esta última década en Son Marçal.

Capó recordaba todavía que cuando entró en el Penya «tan solo había un par de equipos en el club y ahora son más de 20. Personalmente me sabría muy mal y opino que antes de llegar a una fusión y hacer desaparecer un escudo y un club, hay otras maneras de mejorar el fútbol de Ciutadella, como dicen que quieren hacer las entidades», señala, recordando el exdirectivo que el Penya, «ha trabajado siempre en este sentido y es un sentimiento de pertenencia a un club. Recuerdo que hemos estado en Tercera División y en División de Honor los juveniles; si es un tema de competitividad, cuando se subió tuvimos jugadores de toda la Isla y no entiendo por qué hay que tocar ahora nada».

El exdirigente, galardonado el pasado fin de semana en los ‘Ciutadellencs de s’Any’, opina en voz alta que antes de llegar al extremo de una fusión y, por tanto, la marcha de cuatro clubes, «se pueden llegar a colaboraciones y ententes entre ellos, como ahora están hablando, sin tener que trastocar todos los clubes de la ciudad». Y lo dice Capó pensando en, por ejemplo, temas capitales como un mejor reparto de los campos municipales y buscar acuerdos con los chicos y chicas para formar equipos.

«Lo primero es trabajar en este aspecto; si uno tiene 30 infantiles, por ejemplo, y otros diez, llegar a un encuentro y montar equipos parejos numéricamente. Y si el tema está en que se quieren ganar títulos en Ciutadella, también se puede hablar y ver en qué club hay más proyección en cada categoría y hablarlo». ¿Los campos? «Cuando hicimos obras en el Penya y tuvimos que acudir a otros feudos ya hubo problemas pero nos entendimos. ¿Por qué no ahora hacer igual?», dijo, insistiendo ‘Capi’ que es su simple opinión.

Virgili Juaneda, exdirectivo de la UE Sami

Por otro lado, desde Argentina, donde suele pasar la mitad del invierno, el hasta hace unos meses presidente de la Junta Insular de Menorca y en su día directivo de la UE Sami, Virgili Juaneda, habló también con este diario sobre la posible alianza entre las cuatro entidades de fútbol de Ciutadella.

Juaneda, que aseguraba que desde que se fue hace un mes a tierras argentinas no ha hablado con ningún implicado, sí dijo que, bajo su punto de vista, «la idea me parece muy acertada aunque suponga desaparecer los cuatro. Ahora veo predisposición y hay diálogo. Lo veo muy bien porque sinó no tendremos más un equipo en Tercera o División de Honor porque con cuatro clubes los buenos se reparten». Recordó Juaneda que ya en su día se intentó en Ponent, «formar un Regional bueno o agrupar a los mejores de las demás categorías pero no salió adelante».