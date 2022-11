Países Bajos confirma su liderato con un plácido triunfo

La selección neerlandesas venció con solvencia a Qatar gracias a los tantos de Cody Gakpo y Frenkie de Jong, un duelo con un ritmo muy bajo en el que la 'Oranje' cumplió con sus tareas y confirmó su liderato de grupo de cara a los octavos de final, aunque sin maravillar con un juego bastante plano, mientras que el conjunto asiático termina su participación en el Mundial como la peor anfitriona de toda la historia del torneo.

El partido fue un monólogo 'naranja' de una selección europea que logró el objetivo del liderato sin despeinarse y a un ritmo bajo. Sin mostrar el nivel de juego esperado, este tercer examen en Qatar no parece haber sido suficiente para medir el potencial de los de Louis Van Gaal, que se enfrentarán al segundo clasificado del Grupo B. El chico 'de moda' en Países Bajos, Cody Gakpo, abrió la lata en el encuentro ante la anfitriona, que se marcha como la peor selección que acoge un Mundial al no sumar ni un solo punto. Ante la imagen pobre de Qatar, los europeos no tuvieron que arriesgar ni forzar para hacer el segundo y definitivo tanto en el comienzo de la segunda mitad, obra del azulgrana De Jong. Los neerlandeses comenzaron algo más eléctricos, aprovechando la poca contundencia de la defensa catarí para combinar sin demasiadas dificultades.

Tras un primer aviso de Depay, que no pudo rematar un envió kilométrico de Virgil Van Dijk, llegó la más clara en las botas de Blind, el último que disparó en semifallo, después de errores del propio Memphis y Klaassen. Con solo un aislado disparo lejano de los cataríes, el partido seguía el ritmo que marcaba la 'Oranje', que tuvo de nuevo en las botas del delantero azulgrana el 1-0. Sin embargo, cuando mejor estaba la anfitriona, los neerlandeses abrieron la lata con una buena combinación liderada por Gakpo. El delantero elegido por Van Gaal en este Mundial tiró una pared de espuela con Klaassen para después disparar cruzado y tenso a la derecha de la portería defendida por Barsham y encarrilar el triunfo.

Los neerlandeses dieron un paso atrás y Qatar se desmelenó aprovechando la poca capacidad defensiva de Dumfries en el carril derecho, comandados por un omnipresente Afif, patrón del fútbol de los cataríes. Aunque, justo antes del descanso, estuvo cerca de caer el segundo de la 'Oranje' y Gakpo, después de un balón raso filtrado por De Jong que el '8' remató de primeras por encima del travesaño.

La primera parte finalizó con un ritmo muy bajo, con ambas selecciones sin querer arriesgar demasiado. Pero el segundo envite comenzó con otro zarpazo de la 'Oranje' para colocar el 2-0. Depay recogió un balón largo y casi dentro del área remató a bocajarro de volea, pero Barsham respondió con una parada de reflejos. Sin embargo, Frenkie De Jong, en una posición más adelantada que en los dos partidos previos, fue el más listo de la clase para adelantarse a los defensores y empujar el rechace para sentenciar el encuentro.

La amplia ventaja permitió a Países Bajos darle algo más el balón a Catar, que siguió buscando acabar su efímera experiencia mundialista con algo positivo. Con el partido ya finiquitado, Van Gaal comenzó a mover el banquillo para dar descanso a jugadores importantes. Dio entrada a Steven Berghuis y Vincent Janssen, quienes precisamente, pasada la hora de juego, se fabricaron el 3-0, que finalmente el colegiado anuló por una mano clara de Gakpo en el inicio de la jugada.

El último tercio del encuentro fue algo soporífero, con una selección neerlandesa aminorando más de una marcha, algo que no aprovechó una inofensiva Qatar que apenas se acercó a la meta de Noppert. La 'Oranje' tuvo la oportunidad de completar la goleada con una buena ocasión en forma de internada por la derecha de Dumfries que se marchó a la red lateral. Además de otro disparo de Berghuis que se estrelló en la escuadra en un esbozo de golazo.

FICHA TÉCNICA.

PAÍSES BAJOS 2-0 QATAR

PAÍSES BAJOS: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; De Roon (Koopmeiners, min.83), De Jong (Taylor, min.86), Klaassen (Berghuis, min.66); Gakpo (Weghorst, min.83), Depay (Janssen, min.66).

QATAR: Barsham; Mohammad (Khoder, min.85), Pedro Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed; Madibo (Boudiaf, min.64), Hatem (Alaaeldin, min.85), Al Haydos (Assadalla, min.64); Almoez Ali (Muntari, min.64), Afif.

GOLES: 1-0, minuto 26: Gakpo. 2-0, min. 50: De Jong.

ÁRBITRO: Bakary Gassama (GAM). Amonestó a Aké (min.52), por Países Bajos. --ESTADIO: Al Bayt Stadium. 66.784 espectadores.