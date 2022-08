Algunos de estos barcos han sobrepasado los cien años de vida. ¿Cómo se puede condensar en una charla toda la historia, aventuras y anécdotas amarradas estos días en Maó?



- Me voy a centrar en algunos barcos, no en todos, porque no acabaríamos nunca si pretendiera contar la historia de todos ellos. Primero abordaremos la historia general, que es muy interesante, y luego hablaremos de algunos de ellos individualmente, contando alguna anécdota especial. Habrá aventuras de todo tipo. Algunas son cómicas, otras son dramáticas, otras de mucho glamour... Todos ellos tienen una vida entera por contar.





La historia de cada uno de estos barcos es una pincelada en el cuadro de la historia del patrimonio marítimo y la vela en general…





- Cuando se crea una regata como esta se reúnen tantos barcos que acaparan una época de 50 a 150 años de edad. Tenemos una evolución de los últimos 150 años de la náutica de recreo. Cada barco tiene su propia historia pero además pertenece a una historia. Por ejemplo, podemos ver cómo va evolucionando el concepto crucero desde hace 150 años hasta hoy. Los barcos clásicos que vemos aquí son herederos del pasado y los barcos modernos son herederos de los barcos clásicos.



- La navegación surgió como un medio de vida pero en un punto de la historia apareció el aspecto recreativo de la náutica. ¿Cómo surgió esa evolución?





- El concepto de recreo comprende el crucero, la regata, el uso privado del barco. Antiguamente eran los pescadores o los mercaderes los que en los días de asueto se iban con su propio barco a dar un paseo. Ahí nació el concepto de recreo pero eso va evolucionando desde hace mil años o más, pero es un continuo y ha evolucionado hasta llegar a nuestros días con la náutica de los días actuales, más popular.





- ¿Se ha convertido Maó en el protagonistas principal de la vela clásica en España?

- Maó históricamente siempre ha sido un centro estratégico, sea de la marina militar, sea de la marina de recreo, de crucero y de regata por muchas razones. La primera y la principal es la ría impresionante que tiene que es un abrigo magnífico para todos los barcos. Además para nuestras regatas, constituye un espejo de agua magnífico en prácticamente cualquier condición meteorológica. Por si esto fuera poco, el sitio es espectacularmente bello. Les encanta venir a todos desde cualquier lugar. Lo podemos comparar con Portofino o con Saint Tropez. Estamos en el Top 3 del Mediterráneo.