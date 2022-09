Tita Llorens acaba de cerrar un verano del 2022 para enmarcar, protagonizando unos meses muy productivos en las aguas abiertas y con el colofón de este pasado fin de semana, cuando la veterana nadadora de Ciutadella se ha proclamado vencedora de la segunda edición de la Travesía South West Tenerife Landmar 2022 en su distancia estrella de los 30 kilómetros; una de las travesías con control chip más largas de Europa.

El trazado contemplaba la unión por mar entre la Playa de Troya (Adeje) con la Playa de Los Guíos en Santiago del Teide, con el estado del mar no del todo apto para la natación y la climatología de excelente aliado para los deportistas. Llorens ofreció un recital en el sur de Tenerife. Llegó la undécima de la general absoluta con un tiempo de 8h:18:57– a una media de 1:40 cada 100 metros en el agua– para establecer un nuevo récord de la prueba.

«Mi particular Triple Corona»

La ciutadellenca participó en esta cita canaria como invitada por la organización, después de sus éxitos en la Rande y en Zurich, llegando algo cansada a Tenerife. Sin embargo, cumplió y con un buen ‘crono’, siendo, junto a dos nadadores más, la única sin traje de neopreno.

Para Llorens, «pese a llegar ya al final del curso, no hice un tiempo malo, sobre mis cálculos iniciales y la verdad es que he regresado feliz a casa», señalaba este lunes a este diario la ciutadellenca. «De inicio no supe muy bien cómo iba y los primeros 15-20kms fueron duros, con una ola incómoda nadando», analizaba. «Cierro contenta el año, ya que estas tres últimas pruebas me han ido muy bien. Esta ha sido mi particular Triple Corona, muy contenta y ahora a descansar, disfrutar y pensar en el 2023».