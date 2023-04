Turno en la pista central este jueves del Tour and Taxis de Bruselas del World Padel Tour para Gemma Triay y Alejandra Salazar, que se enfrentaban ante Carolina Navarro y Marina Guinart por un billete directo hacia los cuartos de final y lo lograron. Gemma y Ale buscaban seguir con su año casi perfecto; mientras que Navarro y Guinart intentaban sorprender a las número dos en su primer torneo como pareja.

El partido empezaba con Navarro y Guinart mirando de 'tú a tú' a las número dos del mundo. Gemma y Ale iban de menos a más en el partido, y empezaban a carburar a lo largo del set. Así llegaba en el octavo juego del set el break en favor de Gemma y Ale que decantaría la balanza de su lado. Con un 6-3se llevaban el primer set a pesar del buen nivel mostrado por parte de las rivales.

En el segundo asalto la dinámica seguía siendo muy parecida. Carolina Navarro y Marina Guinart seguían presionando a sus rivales y no cedían al servicio en los primeros compases. Gemma y Ale no concedían ninguna opción de quiebre a sus rivales, por lo que todo estaba igualado con el 3-3 en el luminoso del Tour and Taxis. En ese momento del partido iba a llegar el quiebre en favor de las cabezas de serie. Con esta ventaja de un break, Triay y Salazar iban a conseguir llevarse el segundo set, para terminar de finiquitar el partido por 6-3 y 6-4.