Gemma Triay ha agradecido a Marta Ortega que sea su nueva pareja de juego tras la baja de Alejandra Salazar por lesión. En las redes sociales ha publicado que «será un placer jugar a tu lado. Nos tocará currar mucho para intentar ser una pareja competitiva. Muchas ganas e ilusión de afrontar este reto juntas. A por Toulouse, Martita Ortega», escribía la número 2 del mundo en sus cuentas sociales personales.

Marta, GRACIAS por aceptar el desafío! ☺️ Será un placer jugar a tu lado. Nos tocará currar mucho para intentar ser una pareja competitiva.

Muchas ganas e ilusión de afrontar este reto juntas. A por Toulouse ✊🏼@martita_ortega pic.twitter.com/06nbTm9rJ7 — Gemma Triay (@gemmatriay) June 5, 2023

Agradecimiento a Alejandra Salazar

Por otra parte, no ha tardado demasiado en reaccionar al temporal adiós anunciado este domingo por la mañana por la madrileña, Alejandra Salazar, su pareja de baile estas tres últimas temporadas en el World Padel Tour. La menorquina ha usado como en ella es habitual sus redes sociales personales para dedicar sus sensaciones públicamente a la veterana jugadora, empezando con un, «qué difícil escribir estas líneas».

Triay, horas antes de desvelar con quién jugará estas próximas competiciones del curso 2023, escribió que, a veces, «las cosas no pasan como uno quiere ni tenía pensado pero de vez en cuando, la vida nos pone pequeños obstáculos a los que tenemos que enfrentarnos. Como muchos ya sabéis, Ale estará de baja durante un tiempo. Ha sido un inicio de temporada muy intenso, con unos objetivos claros a los que hemos luchado hasta que el cuerpo ha dicho basta», manifestaba la ex tenista del CT Alaior. «Nadie tiene dudas de lo que eres capaz ‘Salaceitor’; te has levantado una y otra vez y esta será una más. Tu y yo sabemos lo que hemos disfrutado y lo mucho que nos queda aún. Afronta esta recuperación con esa sonrisa que te caracteriza», le dedicaba Triay a Salazar, dejando evidentemente la puerta abierta a un futuro próximo, como las ‘TriAzar’. «Lo mejor para ti, siempre, Alejandra Salazar», cerraba la insular.