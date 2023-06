Feliciano se retira en Mallorca

Con su hijo Darío en brazos y su mujer Sandra Gago a la derecha, en el centro de la pista central del Mallorca Country Club, escenario del torneo de Mallorca, con las gradas aún pobladas tras el encuentro frente al alemán Yannick Hanfmann, el último de su carrera, Feliciano López oficializó el final de su recorrido profesional, homenajeado por la organización del torneo y la ATP y reconocido por el público presente.

Un vídeo con los mejores momentos de su carrera abrieron el espacio reservado al adiós a Feliciano López, uno de los representantes de una generación inigualable en el tenis español. Cinco títulos de Copa Davis, siete individuales y seis de dobles del circuito ATP, y 81 Grand Slam disputados -junto a Roger Federer, récord absoluto-. 79 Grand Slam disputados de forma consecutiva (récord absoluto). Cuarto jugador con más saques directos de la historia con 10.261.

Un mensaje en vídeo de Rafa Nadal, que acudió a verle jugar en su encuentro de primera ronda, recordó momentos inolvidables para el tenis español y la influencia del jugador toledano. Nadal felicitó al López, del que destacó sus virtudes como jugador, su trayectoria deportiva y también la influencia personal de un compañero con el que ha compartido muchos años; muy cercano con él en el circuito. "Has cumplido el sueño de dedicarte a lo que soñabas desde pequeño. Hemos pasado momentos inolvidables juntos", dijo.

Después, Feliciano López tomó el micrófono. "Es un momento que pensaba que nunca iba a llegar. Quiero dar las gracias al torneo por permitirme retirarme en mi país, en una superficie especial para mí y donde he vivido cosas muy bonitas esta semana. Me llevo un recuerdo increíble por el trato a mí y especialmente esta semana a toda la gente que ha venido a apoyarme. Muchas gracias", afirmó.



«He entendido el tenis como una forma para disfrutar y he intentado dar lo mejor de mí para hacer feliz a la gente y a los fans. Gracias por haber venido hoy. Y gracias a todos los entrenadores que he tenido, cada uno forma parte de mi historia como jugador», recordó Feliciano, que tuvo un agradecimiento especial para Marc López. «He aprendido mucho de todos pero uno especial es Marc López, aparte de amigo y compañero de dobles, ha hecho un esfuerzo tremendo por estar aquí. Te he sentido cerca siempre y te lo agradezco de corazón», indicó el tenista español que se emocionó al nombrar a su familia.

«Mi padre fue el loco que empezó todo esto cuando era un crío con 5 años y me ha traído hasta aquí. Si no hubiera tenido esa pasión por el tenis y por el deporte no estaría aquí y quiero agradecerlo», añadió. «Y por último a las dos personas que están conmigo aquí. Mi mujer Sandra que me ha dado lo más bonito que tengo que es Darío. Gracias por todo lo que has hecho, tu apoyo incondicional, ganas de estar a mi lado lo que hemos vivido en los viajes, la última y la más bonita, gracias a ´ti, lo logrado en los últimos años de mi carrera. lña mejor compañera, la mejor madre. nos queda mucho por vivir. me has enseñado a ser mejor persona y te lo agradezco de corazón», concluyó Feliciano sobre la pista.

Antes de abandonar la cancha, el representante de la ATP acompañado por Toni Nadal, director del torneo, entregaron un recuerdo al jugador que cuelga definitivamente la raqueta. «Ha sido un privilegio disfrutar de tu presencia. Eres uno de los últimos románticos en el tenis y como aficionado y amigo te deseo lo mejor, seguro que lo tendrás», subrayó Toni Nadal que entregó a Feliciano López la última bola con la que ha jugado en su carrera, la última en el encuentro de cuartos de final del torneo de Mallorca.