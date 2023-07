Kote Vidal hace balance de la participación de Menorca en los recién concluidos Island Games de Guernsey 2023, los del retorno tras la cancelación del evento de 2021 a causa de la pandemia. El que ha ejercido como jefe de expedición de IGA Menorca en la cita celebrada en el Canal de La Mancha considera que el deporte insular ha cumplido con nota en la misma, impregnándose además de la camaradería, compañerismo y buen ambiente que el evento acostumbra a desprender.

¿Cuál es su valoración, a nivel deportivo y de resultados, de la participación menorquina en los IGA 2023?

—La valoración general es positiva, volvemos satisfechos con los resultados. No sólo en el número de medallas conseguidas, también en otros aspectos. Visto el alto nivel general, haber logrado diversas medallas añade un extra de valor a los resultados de nuestros deportistas, que han sido más que positivos. Al final, hemos alcanzado la octava posición del medallero con diecinueve medallas, casi la misma posición que en Rodas 2007 (fuimos séptimos) o Aland 2009 (octavos). Pero hay que poner mucho más en valor la octava posición de Guernsey, conseguida con muchos menos deportistas que en las dos ediciones mencionadas. Evidentemente, las primeras plazas del medallero fueron para las islas más cercanas a Guernsey, donde el mover deportistas hasta allí es mucho menos costoso económicamente que hacerlo desde Menorca. No se puede comparar entre unas islas y otras porque el número de deportistas de cada isla es muy diferente según su ubicación geográfica.

Se han cumplido las expectativas por tanto.

—A nivel general sí. Como dije antes, se ha podido demostrar que Menorca es verdaderamente una isla deportiva y no solo por el número de medallas. Los resultados, por ejemplo, en atletismo son buenísimos. Incluso llevando un número reducido de atletas en comparación al resto, se ha demostrado que el nivel de Menorca ha crecido mucho en los últimos años. En futbol femenino, por ejemplo, se logró una cuarta plaza muy meritoria con un equipo especialmente joven que demuestra a todas luces que el futbol femenino en Menorca está en alza, gracias al trabajo que se hace desde los clubes, federación, etc...

La pena ha sido, por ejemplo, en tiro con arco o golf, por citar dos, ya que las condiciones meteorológicas fueron muy desfavorables en comparación a lo que ellos están acostumbrados y eso ha restado muchas posibilidades en las opciones finales de medalla.

Después de cuatro años sin competición a causa de la cancelación de la edición de 2021 por la pandemia, ha palpado mayor deseo de competir, ¿tanto en Menorca como en las otras selecciones?

—Sí, sin ninguna duda. Vivir unos Island Games es una experiencia extraordinaria para cualquier deportista. Los que han venido a Guerney y ya habían estado en otra edición, así lo transmitían antes de salir. Una vez allí, eso era totalmente palpable. El verse todos juntos en la ceremonia de inauguración, aumentaba aún más la motivación. Durante la ceremonia, por ejemplo, hubo más de 15.000 personas viendo el acto. El puerto se llenó de gente que nos recibió con los brazos abiertos, señal de que para Guernsey eran muy importante estos juegos. Así nos lo transmitía toda la gente que nos encontrábamos: los trabajadores del hotel, los voluntarios… personas que te encontrabas por la calle dispuestas en todo momento a ayudar para que encontraras, o incluso llegaras, a un sitio. Todo fueron facilidades para que estuviésemos lo más a gusto posible.

El ambiente, como lo han vivido, la convivencia entre deportistas. Acostumbraba a ser de gran compañerismo…

—No ha habido ningún tipo de problema, ni en nuestra convivencia ni con gente de otras islas. Los que participan saben que es una experiencia única y enriquecedora, ya no solo a nivel deportivo sino también humano y cultural. El ver, por ejemplo, un pabellón de baloncesto, con niños de los colegios cercanos, gritando, Menorca, Menorca... sin duda es brutal. El día que el equipo masculino jugo su partido de fase previa contra el anfitrión Guernsey, había unas 1200 personas en un pabellón que estaba lleno a rebosar, incluso con gente sentada a pie de pista animando.

Algún detalle que les haya calado.

—Sí, hemos encontrado pequeños detalles de la gente de allí. Yo, por ejemplo, me encontré a un niño de Guernsey de 9 años, Sebastian, que se me acerco para decirme que había hecho un trabajo en clase sobre Menorca en los meses previos. Me pidió hacerse una foto con el equipo de futbol masculino y femenino, e incluso conmigo. ¡El chico con una bandera de Menorca hecha con un folio, buf! es realmente bonito vivir situaciones así. Al final, le regalamos una bandera grande que teníamos de Menorca, y en los días posteriores le enviamos, por correo postal, algunos regalos de Menorca, unas camisetas y unos libros en inglés que hablan de nuestra isla. Ese chico no va a olvidar en su vida esta edición de Guernsey 2023. Y los que estuvimos allí y lo vivimos, ya te digo que tampoco.

¿Un deportista o rival que le haya impactado en lo deportivo?

—A nivel menorquín se me hace complicado hablar de alguno en especial sin quitar mérito al resto. Tampoco soy especialista en todos los deportes: yo soy gestor y tampoco sería justo nombrar a alguien por encima de otro. Pero el nivel de algunos de ellos demuestra que Menorca tiene mucho que decir en el plano deportivo.

A nivel de rivales, en tenis, los hermanos Mesquida se enfrentaron en diferentes ocasiones a Stuart Parker (Jersey), actual número 429 de la ATP y que llegó a Guernsey directo de las previas de Wimbledon. En ciclismo, Sam Culverwell (Guernsey) confirmó en las diferentes pruebas disputadas que es una de las grandes promesas del ciclismo británico. Esto también demuestra lo importante que es para todos estos deportistas competir en unos Island Games.

¿Qué la ha decepcionado?

—Más que decepcionante, que al final, una vez haces la valoración de lo vivido, es muy positiva y enriquecedora, creo que los problemas surgidos tras la cancelación del barco de vuelta condicionaron mucho a todos el final de la experiencia. Que casi toda la expedición no pudiera vivir la ceremonia de clausura, además de todo lo que tuvieron que sufrir para la vuelta, horas de espera, horas en bus de madrugada, inclemencias del tiempo, fue algo que a nivel personal me costó mucho digerir porque la gente estaba ya de por sí muy agotada de toda la semana de competición y además tener que vivir luego ese viaje de vuelta tan complicado, me dejó muy tocado, los deportistas no merecían acabar la experiencia de esta manera. Cuando ya estuvieron en Menorca pudimos respirar tranquilos. Pero ese final de viaje fue complicado de gestionar por mi parte y por todos los que me ayudaron, pero más aún lo fue para los deportistas. Mi obligación, en definitiva, es intentar solucionar problemas cuando surgen; la suya es competir y disfrutar de la experiencia.

Ha vivido de primera mano unos IGA, ¿considera que Menorca tiene capacidad y recursos para asumir su organización? ¿Lo vería positivo para la Isla?

—Sin duda, sería positivo para la Isla, no solo a nivel turístico, deportivo y cultural, sino también a nivel humano. Vivir unos juegos es una experiencia brutal y hacerlo en casa ya debe ser aún más espectacular. La Isla, a nivel infraestructuras, no tiene nada que envidiar a las de Guernsey, por ejemplo. Aunque sí deberían hacerse mejoras si tenemos que albergar un día unos juegos. La capacidad para organizarlos sí la tiene Menorca, donde somos capaces de organizar eventos deportivos de gran nivel y número de participantes. La gente que nunca ha vivido unos Island Games entendería mejor lo que se vive durante unos Juegos y Menorca, a nivel del legado de instalaciones y debes mejoras que quedaría tras unos juegos también sería positivo, tanto para los clubes, como para los municipios, federaciones, resto de deportistas y la gente en general.

En cuanto a recursos, no me corresponde a mí hablar de esto porqué la información real no la tengo. Es un tema de la junta directiva de IGA Menorca, así como de la administración pública y de la empresa privada el valorar este aspecto. Pero el apoyo al proyecto, el entendimiento entre las tres partes y el interés, sí existen.