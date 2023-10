El piloto español de MotoGP Marc Márquez correrá la temporada que viene en el Mundial de Motociclismo con una Ducati del equipo Gresini Racing, su destino elegido tras dejar el Repsol Honda y donde compartirá de nuevo 'box' con su hermano Alex.

«La Familia Gresini se complace en anunciar la llegada de Marc Márquez para la temporada 2024. El piloto español, varias veces campeón del mundo, anunció recientemente su desvinculación de Honda y a partir de la próxima temporada será el nuevo abanderado del Team Gresini MotoGP junto a su hermano Alex», confirmó el equipo italiano.

El Gresini Racing celebró contar en 2024 «con una pareja de ensueño formada por los hermanos Márquez» y recalcó que el ocho veces campeón del mundo competirá "con un equipo satélite que ya ha demostrado que pertenece a los mejores desde la vuelta de la escuadra al estatus de equipo independiente en la categoría 'reina'.

«Estoy ilusionado con este nuevo reto. No ha sido una decisión fácil porque es un gran cambio en todos los sentidos, pero a veces en la vida es importante salir de la zona de confort y ponerse a prueba para seguir creciendo», apuntó el piloto de Cervera en el comunicado de su nuevo equipo, en el que sustituirá al italiano Fabio di Giannantonio.

El catalán sabe que tendrá que «adaptar» su estilo de pilotaje «a algunas cosas» por las características de la Ducati, un moto diferente a la Honda. «No será fácil, pero también estoy seguro de que todo el equipo Gresini me ayudará mucho. Estoy deseando conocer al equipo y empezar a trabajar con ellos. Me gustaría dar las gracias a Nadia (Padovani, propietaria del equipo), Carlo (Merlini, director Comercial y de Marketing) y Michele Masini (Team Manager) por la confianza y el respeto que me han demostrado», subrayó.

Por su parte, Nadia Padovani consideró este fichaje como «un momento histórico para la familia Gresini». «El hecho de que Marc Márquez haya elegido correr con nosotros la próxima temporada es absolutamente fantástico y estoy muy contenta de poder hacerlo oficial», aseguró.

«En menos de una temporada nos hemos acercado mucho a su hermano y daremos la bienvenida a Marc de la misma manera, ya que estamos seguros de que tiene todo el potencial para ser competitivo en la 'GP23' desde el primer momento. Por último, pero no por ello menos importante, me gustaría dar las gracias a Fabio Di Giannantonio por su profesionalidad, y le deseamos todo lo mejor para la continuación de su carrera», sentenció.

Marc Márquez anunció la semana pasada que iba a dejar el equipo Repsol Honda al final de esta temporada 2023, poniendo fin a una unión de once años en la que había conseguido ser campeón de MotoGP en seis ocasiones. Ahora, se vuelve a reunir con su hermano Alex, con el que ya estuvo en el equipo oficial de la marca del ala dorada en el año en 2020, aunque apenas pudieron correr juntos por la caída sufrida por Marc al inicio de temporada y que inició el calvario físico de este.