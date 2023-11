La segunda etapa de la Artiem Epic Camí de Cavalls 360° Menorca 2023 mostró este sábado la mejor cara de la Isla a los participantes. Una meteorología muy agradable, con sol y un poco de viento de cara en algunas zonas y un recorrido que combinaba parajes de la Menorca rural con las playas y calas del sur y los característicos barrancos, que aportaban el grado necesario de piedra y picante. Una etapa que también pudieron disfrutar los participantes de la nueva versión 1Day, que permite vivir la experiencia Epic en formato reducido: una sola etapa en vez de las tres.

En total, fueron casi 60km para las modalidades TrailRun y MTB, entre Es Castell y Cala Galdana, siguiendo el histórico Camí de Cavalls y algunas secciones de sendero litoral. Un itinerario que pasaba por lugares tan emblemáticos como Punta Prima, Binibèquer, Cala en Porter, Son Bou, Binigaus o Cala Mitjana, antes de llegar ante el mismo hotel oficial de la prueba.

En este contexto, los ciclistas de MTB sufrieron menos incidentes mecánicos que el primer día. Ismael Esteban se rehizo de la odisea vivida en la primera etapa y conseguía la victoria parcial, seguido de cerca por la pareja Ismael Ventura-Guillem Cassú. Gerard Minoves, que entraba tres minutos después, conservó el liderazgo. Víctor del Águila sería el primero de etapa en modalidad TrailRun, a pesar de que llegaría junto con Miguel Heras. Alfonsina Peppa volvía a ganar en una categoría femenina que registraba ayer sábado algunas retiradas importantes. En la modalidad Experience, Aritz Egea y Oihana Kortazar, ya dictarían nuevamente su ley.

MTB: Ismael Esteban se saca la espina

«Hoy he podido sacarme la espina que me quedó clavada después del día de ayer», reconocía Ismael Esteban a la llegada ante el hotel Artiem Audax de Cala Galdana. En la segunda etapa, de 58 km y 900 metros de desnivel positivo, no sufriría ningún contratiempo, marcaría un buen ritmo y acabaría aprovechando una trialera en un barranco para deshacerse del resto y llegar en solitario. También Ismael Ventura y Guillem Cassú tuvieron un día mucho más plácido que en el arranque. Una jornada que empezó con dudas, debido a las molestias en la mano de Ventura, que anteayer por la tarde tuvo que pasar por el hospital. Iban un poco condicionados en las bajadas pero compitieron en todo momento y con Ismael Esteban por la primera posición absoluta. Al final, perdieron un par de minutos en meta y reforzaron eso sí el liderato por equipos. Gerard Minoves llegaría casi enseguida. Una caída en una de las muchas puertas y barreras del recorrido le provocarían una herida en la rodilla y le impedieron seguir el ritmo del primero, que hasta entonces compartía.

TrailRun: Miguel Heras controla

En la modalidad TrailRun, Miguel Heras ya había abierto diferencias en la primera jornada, en que el otro grande favorito, Pablo Villa, tuvo que abandonar. En esta segunda jornada, Heras se dedicaría a controlar los adversarios, principalmente a Víctor del Águila. El tarraconense sería quien llevaría la iniciativa durante todo el día y miró de desenganchar a un líder que se mantuvo sólido, tal como luego acabaría reconociendo a la llegada: «Hoy (por ayer) he estado pensando más al acabar bien el domingo». Al final, se plantaron ambos juntos a la línea de llegada, con Víctor del Águila en primera posición y ganador de la etapa. Mientras, en categoría femenina, Alfonsina Peppa confirmaría sus aspiraciones en la Isla. Saliendo como líder después de ganar anteayer en femenino, la de Lloret de Mar iría ayer a su ritmo, aumentando progresivamente la ventaja respecto de las otras corredoras. Karina Gómez y Cristina Palomo protagonizaron una pugna interesante por la segunda posición, hasta que la primera de ellas se vería obligada a abandonar en Cala en Porter, por una infección en un pie. También la local, Mari Allès, tenía que abandonar, por problemas estomacales. Al llegar a meta, una extenuada Peppa expresaba sin tapujos todo el sufrimiento que tendría que superar, en un recorrido tremendamente exigente y muy ‘rompe piernas’.

Experience: Monólogo de Aritz Egea y Oihana Kortazar

En la modalidad Experience, con un recorrido de 33km y 631 metros de desnivel desde Canutells hasta Cala Galdana, se repetía el guion de anteayer. Aritz Egea marcaría el paso, mientras el resto intentaba mantener su estrella. Poco a poco iba descolgando rivales, hasta llegar con tres minutos de ventaja a la meta respecto de Jokin Gijarro. En categoría femenina, Oihana Kortazar volvía a sacar mucha ventaja al resto de chicas y llegaría a la meta en la quinta posición absoluta. mantendría una sana competitividad con el primer equipo clasificado, formado por los insulares, Pau Benejam y Rubén Benejam (sobrino y tío), que llegaron al poco de ella.

1Day

Este sábado ha significado además en Menorca el estreno de la nueva versión 1Day. Una opción de participación de un solo día en la Artiem Epic Camí de Cavalls 360° Menorca que serviría ayer para que algunos deportistas pudieran probar el qué es vivir una carrera como esta.