El piloto español Dani Pedrosa, probador de KTM, reconoce que la decisión de correr con la fábrica austriaca en algún Gran Premio del Mundial de Motociclismo con una 'wildcard' sólo puede ser por «razones importantes» y que no son en ningún caso «elecciones personales».

«Las 'wildcards' no son elecciones personales, debemos tener razones importantes por las que venir a probar. He hecho dos cuartos puestos, no puedo pedir más, pero estando tan cerca del podio, me hubiese gustado poder volver a sentirlo», señala Pedrosa, que corrió este año en Jerez y Misano, donde fue cuarto, en 'Test rider: Dani Pedrosa', documental que emite este viernes 'DAZN' para descubrir el trabajo del catalán como piloto probador en KTM.

El de Castellar del Vallès indica también que cuando llegó al equipo hizo «una lista de las prioridades que había que solucionar». «Había tantas que tuvimos que decir que hasta que no consiguiésemos la primera, no podíamos pasar a la siguiente», subrayó.

«Hay técnicos traduciendo las palabras y las sensaciones de Dani en partes que mejorar en la moto. Los comentarios del piloto son la base para lo que viene después», advierte por su parte Francesco Guidotti, director del Red Bull KTM.

Para el italiano, cualquier test no es válido porque «es importante para hacerles entender a los mecánicos cuáles son las necesidades reales durante los fines de semana de carrera». «Las 'wildcard' son la mejor escuela posible», remarca.