Gemma Triay seguirá una temporada más con la palista madrileña, Marta Ortega, tal y como ha confirmado esta mañana de martes la jugadora alaiorenca a este diario. Si bien estas últimas semanas se había especulado sobre la posibilidad de que finalmente la menorquina cambiara de pareja, finalmente, y como Ortega ya había asegurado en diferentes medios de comunicación, habrá versión 2.0 del tándem, Triay-Ortega.

Triay y la madrileña se juntaron este 2023 después que la menorquina ex número 1 del World Padel Tour decidiera no continuar jugando junto a Alejandra Salazar, por la lesión de la misma y ciertas desavenencias entre ambas. Ya con Ortega el final del 2023 no ha sido ni mucho menos el esperado y este 2024 ya en el circuito de Premier Padel trabajarán convencidas en poder subir sus prestaciones y volver a batallar por el cetro mundial.