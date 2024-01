El piloto británico Lando Norris renovó este viernes con la escudería McLaren de Fórmula 1, firmando un nuevo contrato «plurianual» que le compromete con el equipo «a largo plazo», según un comunicado del equipo inglés.

«El equipo McLaren de Fórmula 1 anunció hoy la firma de un contrato ampliado de varios años con Lando Norris, asegurando sus servicios para el equipo a largo plazo», avanzó la escudería en su página web.

El británico ya se comprometió recientemente, en febrero de 2022, con McLaren con un contrato hasta finales de 2025. Pero esta nueva renovación permitirá a Norris «permanecer con el equipo más allá de la temporada 2025», según confirmó McLaren, escudería con la que presume de una «sólida relación» de seis años.

Norris completó su mejor temporada en 2023, sumando 205 puntos para terminar el año en la sexta plaza de la clasificación de Pilotos. Recientemente, superó las 100 participaciones en Grandes Premios de Fórmula 1, registró seis segundos puestos en total la temporada pasada, y dos podios en carreras al 'sprint'.

«El apoyo constante a los jóvenes pilotos talentosos sigue siendo un valor fundamental del equipo y con la extensión del contrato de Oscar Piastri anunciada en septiembre de 2023, la alineación del equipo de Fórmula 1 de McLaren con Lando y Oscar está confirmada hasta al menos finales de 2026», destacó McLaren en su comunicado.

La escudería británica pretende «competir al frente de la parrilla», con las «importantes inversiones» en «infraestructuras, como un nuevo túnel de viento y un simulador de nueva generación, así como la apertura de las instalaciones de McLaren Racing Composites».

«McLaren ha sido mi hogar desde el primer día. Estoy contento de estar con la gente con la que he crecido, que me han ayudado a desarrollarme, que me han convertido en la persona que soy hoy. Ellos son quienes creo que puedo ganar los campeonatos. Me siento confiado, con las personas que tengo a mi alrededor. Tenemos lo que se necesita. Todo está en lugar», valoró el piloto.