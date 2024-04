Horario y dónde ver el Nadal-De Miñaur del Mutua Madrid Open

Rafael Nadal regresa este sábado a la pista para encarar su segundo compromiso en el Masters 1.000 de Madrid. Después de pasar por encima del joven estadounidense Darwin Blanch en su estreno, el mallorquín se reencuentra en la Caja Mágica con su último verdugo en el Conde de Godó, el australiano Alex de Miñaur.

El encuentro de segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid entre Rafael Nadal y Alex de Miñaur se disputa este sábado en un horario aún por confirmar. El partido se puede seguir en directo por televisión en abierto a través de Teledeporte, mientras que también lo ofrecerá para sus usuarios la plataforma Movistar +.

El partido entre Nadal y De Miñaur supone su sexto duelo en el circuito profesional con un balance favorable para el mallorquín 3-2, aunque el último precedente cayó del lado del primero sobre la tierra de Barcelona. El primero ya dejó claro tras imponerse en la primera ronda que sería el primer sorprendido en superar al australiano teniendo en cuenta la distancia física entre ambos contendientes que se hizo evidente en el Conde de Godó.

Aseguró Nadal que ganar a Alex de Miñaur en la segunda ronda sería una sorpresa para él. «Me sorprendería ganar el sábado a Alex de Miñaur. Pero no me preocupa a un lado u otro. Solo me cambiaría a nivel emocional seguir jugando aquí pero a nivel personal no me cambia nada. Una victoria aquí o allá no me va a cambiar nada. No aspiro a ganar. Si aspirara a ganar hablaríamos de otra cosa. Estamos en otros momento el sábado es otra oportunidad de probarme tenísticamente. En Barcelona jugué un set, tenísitcamente bien y el segundo no estuve», explicó el de Manacor tras su triunfo en la primera ronda.

Nadal quiere dar un paso más en su progresión que tiene como objetivo final Roland Garros y el foco está puesto sobre su físico a falta de un mes para la celebración del Grand Slam francés.