El luchador de MMA, Fabià ‘El Potro Menorquín’ Sintes (5-3), debuta este sábado en The Way of Warrior, una de las promotoras referentes en España, para enfrentarse al luchador italiano, Pietro Mochetti (2-1) en un combate de la categoría gallo (61 kilogramos) que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de Vistalegre de Madrid.

Después de lograr una más que contundente victoria por KO técnico en el primer asalto frente a Carlo D’Ambrosio (0-8) en ‘Llescas y Sobrasadas’ hace poco más de dos meses, el menorquín ahora tiene ante sí una gran oportunidad para seguir creciendo en el panorama de las artes marciales mixtas. Para la preparación del combate, Sintes ha realizado el campamento principalmente en Menorca con su equipo, Levium Armorum Team. Aunque, como es habitual en él, se ha desplazado los fines de semana a Barcelona para hacer sesiones de ‘sparring’ en el MMA BCN Team –equipo con el que empezó en este deporte hace nueve años. Además, Sintes también ha entrenado en Sevilla durante una semana en el Sutemi MMA con el luchador exUFC, Enrique Wasabi (14-7), para acabar de perfilar los detalles de su preparación. Enfrente tendrá a Mochetti, un artista marcial mixto italiano que entrena en el Straight Blast Gym de Dublín. Un gimnasio élite donde también está la mayor estrella de este deporte, Conor Mcgregor (22-6). Mochetti responde por ser un luchador fuerte, completo y con una larga trayectoria en el mundo del judo. Preguntado acerca de cómo cree que se desarrollará el encuentro, ‘El Potro Menorquín’ cree que el enfrentamiento empezará con los dos luchadores «intercambiando golpes de pie», pero que, con toda probabilidad, «tendrá momentos de lucha en la reja». No obstante, aunque Sintes tiene claro que le gustaría mantener el duelo arriba, asegura estar «más que preparado» para someter a su rival en caso de que la pelea acabe con los dos peleadores en el suelo. El duelo empezará aproximadamente sobre las 21:30 horas de este sábado noche y se podrá ver a través de Vamos en Movistar + y UFC Fight Pass. Precisamente, este es el primer evento de WOW FC que se retransmitirá por el canal de difusión universal de UFC. De manera que Sintes tendrá ante sí una gran oportunidad para demostrar su calidad frente a una audiencia internacional.