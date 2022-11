El Avarca de Menorca, tercero, estuvo a punto de derrotar al CV Tenerife Lybby’s La Laguna, segundo clasificado (3-2). Sin embargo, el equipo menorquín, que empató por dos veces el marcador y llegó a mandar en el set definitivo, no pudo evitar la que es su tercera derrota en siete jornadas. Pese a la derrota, el Avarca sigue con su buena racha en campo contrario y no se fue de vacío en un duelo de gran altura contra el Tenerife Libby’s La Laguna que terminó definiéndose por pequeños detalles.

Inicio de primer set muy reñido, en el que ninguno de los dos equipos pudo retener su servicio (4-4). No tardó en llegar la máxima diferencia a favor de un Tenerife Libby’s La Laguna que terminó por imponer su ritmo (9-5). Solicitó su primer tiempo muerto Bep Llorens en busca de una reacción que llegó del saque de Amelia Portero, que propició el empate a nueve. Paulatinamente el conjunto local fue consolidando su ventaja llegando al tramo decisivo con una ventaja de cuatro puntos (22-18). Amelia Portero y Maira Westergaard, de saque, redujeron la diferencia a la mitad, pero no pudieron evitar caer en esta primera manga (25-21).

El arranque del segundo set fue crítico para el Avarca (7-2). Pero las instrucciones de Bep Llorens a sus jugadoras fueron efectivas, ya que no solo recortaron los cinco puntos de desventaja sino que lograron ponerse por delante (16-20). Mejoraron sus porcentajes en recepción y ataque y sacaron a relucir los beneficios de una plantilla compensada para terminar ganando 21-25. Todas las pupilas del técnico menorquín aportaron, destacando Iva Pejkovic en el saque, Ivone Martínez en la distribución de juego y la aportación ofensiva de Carla Jiménez, Maira Westergaard y Amelia Portero. No se consolidó la reacción del conjunto rojillo en el tercer set. Tras hacerse con la iniciativa en el marcador en los primeros compases, permitió al cuadro blanquiazul rehacerse a base de coraje y actitud y cobrar una máxima ventaja de siete puntos (20-13) que se diluyó en parte tras la entrada en juego de una María Barrasa que capitaneó un parcial de 0-4 con Maria Westergaard al saque (20-17). Pese a agotar sus dos tiempos muertos, Bep Llorens no pudo revertir la situación y el ir a remolque terminó por pasar factura a sus pupilas (25-20).

Al igual que en los tres anteriores, en este cuarto set la igualdad inicial fue la nota predominante. La Laguna cobró ventaja en el marcador (14-10), lo que requirió un tiempo muerto de Bep Llorens que tuvo efectos inmediatos (14-15). A partir de ahí, la iniciativa cambió de bando y el Avarca de Menorca consiguió asegurar un punto y forzar el desempate (22-25).

Si la igualdad en los cuatro sets anteriores fue máxima, más lo fue en el desempate. Ni unas ni otras lograron mantener su saque ni abrir brecha en el marcador. El acierto de las atacantes locales combinado con dos errores consecutivos desde la zona de zagueros visitante saltó por los aires la igualdad y dio el triunfo al Tenerife Libby’s La Laguna (15-11).