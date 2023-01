«Por la noche, Bep y Andreu– Llorens y Hernández–, nos hicieron la observación de que, si pasásemos, sería la primera vez que Menorca accede a cuartos de final de Europa y ello evidentemente es un aliciente más pero no hay nada ni mucho menos hecho con el 3-0». Eran palabras este jueves a «Es Diari» de una voz experimentada como la de Amelia Portero, de dilatada experiencia en competiciones europeas y acostumbrada a luchar por grandes gestas. Y es que si bien el resultado y sobre todo las sensaciones ante el VK Prostejov checo con el 3-0 del miércoles invitan al optimismo, la cautela es máxima en el Avarca de Menorca, como ya se pudo comprobar incluso en la celebración del triunfo, algo más austera que ante las israelíes del Hapoel. En apenas seis días las de Bep Llorens jugarán la vuelta en la República Checa, ante un rival que las espera a paso. Sin embargo antes, este sábado (19h), las menorquinas reciben en Liga Iberdrola a un CV Kiele de dos caras. Toca cambiar de chip, en clave liguera.

Una vuelta a la normalidad marcada este jueves por los problemas físicos de varias jugadoras del Avarca, caso Wanda Banguero aparte, el más grave sin duda en el Pavelló. Amelia Portero, con un espectacular vendaje el miércoles, arrastra molestias de la semana anterior en el ‘isquio’ y el martes no se entrenó, estando entre algodones y, si bien, se va recuperando. De hecho, en Sant Cugat ya sintió la dolencia aunque ante las checas ya se sintió mejor, por lo que reposando algo estos dos días estará lista para este sábado ante el Kiele.

Por su parte y aunque no lo pareciera ante el Prostejov, la líbero, Patricia Rodríguez, jugó con una fascitis plantar de consideración. Y todo ello, con el Kiele, mañana en el ‘poli’.

Palabra de Amelia Portero

La almeriense Amelia Portero, protagonista en el triunfo 3-0 ante el campeón checo, reconocía este jueves a este diario que al día siguiente se levantó pensado que «jugamos muy bien y desarrollamos un nivel de juego bastante alto y con poco error, lo que desesperó al Prostejov, pese a que ellas lo defendieran todo», analizaba uno de los fichajes top de este curso en Ciutadella. Un Avarca que estuvo «muy acertado en recepción y contundente en ataque, levando muchos balones atrás y ordenadas en bloqueo. Sí, jugamos un partido redondo, aunque siempre se puede mejorar. Sí, de los mejores partidos», abundó Portero, como Llorens, tras el encuentro.

Curtida ya en mil batallas nacionales e internacionales ya la atacante-receptora pese a su juventud, avisaba de que no hay nada hecho, pese a la contundencia del 3-0. «Mi experiencia en competición europea me dice que este resultado de 3-0 es engañoso porque jugar en casa siempre es un plus y todavía no se ha logrado nada», exclamaba. E insistía Portero que a pesar de un 3-0 «que nos da confianza para ir allí a por todas, no hemos ganado nada todavía y debemos ganar dos sets al menos para pasar ronda».

Una eliminatoria que a diferencia de los 1/16 ante el Hapoel de Israel, «la vuelta es fuera y no será nada fácil. Jugar fuera es duro y el Prostejov puede dar mucho más de lo visto en Ciutadella. Este 3-0 es peligroso y debemos viajar concienciadas de que será difícil y contra más nivel suyo. Debemos ir a ganar, sin especular con los dos sets». Una vuelta en el Sport Centrum de Prostejov a la que deberemos acudir «muy concentradas y además ellas seguro que van a cambiar cosas porque ya nos han visto contra ellas. Debemos pensar en nuestro voleibol», invitaba a haver la bermellón para evitar posibles sorpresas.

Viaje a la República Checa

Prosiguiendo con la cuesta de enero del Avarca, tras vérselas con el Kiele, el martes a primera hora de la mañana saldrán hacia la República Checa. Viajarán a Palma, luego dirección Madrid, para aterrizar en Viena y casi tres horas de bus, hasta la ciudad de Prostejov, donde el miércoles, a las 17 horas, se enfrentarán a las chicas de Miroslav Cada.