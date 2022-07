L’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM) obre aquest divendres el 49è Festival de Música de Maó al Teatre Principal, i dissabte, la 50a edició del de Joventuts Musicals de Ciutadella al Teatre des Born. Ho fa amb la 5a Simfonia de Beethoven, que figura entre les obres més conegudes i interpretades de la història de la música. I que significa una gran alegria i tot un repte per a la formació, diu el seu director, Francesc Prat. El programa s’arrodoneix amb la interpretació de la peça de Mozart, també molt escoltada, «Le Nozze di Figaro», prèambul del «Concert per a trompa número 2».

«És tot un honor poder obrir aquests dos festivals, que són els esdeveniments de música clàssica més importants i arrelats de Menorca», afirma el director. I explica que ho reforça poder fer-ho amb la interpretació de la 5a de Beethoven, que no s’havia escoltat mai a l’Illa, i que per tot músic, diu, és d’aquelles experiències especials. «Així que comencem amb festa -afegeix-, amb una obertura que a tots ens remet a una situació personal o divertida».

Per altra banda, en el «Concert per a trompa número 2» de Mozart intervé el trompetista valencià Damián Tarín com a solista. Ell serà qui donarà relleu a més de 40 músics insulars que després de dos anys llargs de pandèmia poden pujar junts a l’escenari. La música de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca la posaran violins, violes i violoncels, a més d’instruments de vent. Per altra part, les composicions de Beethoven i Mozart «ens posen a prova explorant les capacitats de cada instrument de complir tots els rols: donar suport, dur la veu cantant, mantenir el pols rítmic o acolorir l’harmonia», explica el director de la formació simfònica.

I també hi ha els dos recintes del concert, divendres al Teatre Principal, i dissabte al Teatre des Born, que sumen importància a l’esdeveniment. En aquest sentit, explica que és una confluència de varis factors que ho fan especial, «tot que l’ambient de cada any sempre ho és especial, amb una energia molt bona tant a l’escenari com a baix», argumenta Prat.

Pel que fa a la nova edició de Juventuts Musicals de Maó, aquest festival està dedicat al músic Francesc Fèlix Bosch, gestor cultural i musical, desaparegut el passat mes de maig. Francesc Prat comenta que també l’orquestra li dedicarà el seu concert, en reconeixement a la seva labor com a promotor d’aquesta iniciativa, que arriba a la 49a edició. «La formació el tindrà molt present i li dedicarà d’una forma molt viva les interpretacions, perquè si l’Ocim és una realitat, 24 anys després, també és gràcies a l’empenta de Francesc Fèlix». I comenta com el seu fill Joan Fèlix li va explicar que durant els últims dies de la seva vida només volia escoltar Mozart. «Aquest concert serà per a Francesc Fèlix!», culmina.

El programa de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca d’aquest estiu continua amb dos espectacles al Festival Pedra Viva. La formació també té previst viatjar a Catalunya per intervenir a un programa de música barroca, al Festival de Música Antiga dels Pirineus.