Se acabaron los pequeños formatos. La Banda de Ciutadella recupera todo el esplendor para su tradicional concierto de verano, una cita que tendrá lugar este jueves, a partir de las 22 horas, en la Plaça des Born. El recital, avanza el director de la formación, Joan Mesquida, es una especie de «auto homenaje» a la propia banda. Un repaso a sus últimos 15 años de trayectoria, periodo «durante el que la formación ha sufrido una gran evolución», asegura.

Así, la banda recupera algunas de sus propuestas más exitosas para dar forma a un espectáculo que regresa al lugar donde cosecharon uno de sus últimos grandes éxitos, la Plaça des Born. El escenario donde actuaron junto a The Other Side para adaptar al gran formato algunos de los éxitos de Pink Floyd. Para la ocasión recuperarán dos temas como «In the flesh» y «Another brick in the wall». Una propuesta moderna para un repertorio que arrancará con un toque cinematográfico y de musical («Les miserables», «El fantasma de la ópera», «La máscara del zorro», «Piratas del Caribe») y en el que rescatarán también el concierto con el que homenajearon a Michael Jackson a través de las canciones «I just can’t stop loving you» y «Thriller».

Habrá un turno también para «La fiesta de las trompetas» con los solitas Vicent García, Joan Cànovas y Xavier Seguí, mientras que el saxofonista Xavier Larsson también tendrá su momento de lucimiento en «Sax pack». Se han puesto a la venta 800 entradas con derecho a asiento (ticketib.com), aunque el concierto será gratis para la gente que lo disfrute de pie.