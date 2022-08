Enric Servera Carreras (1970), artista visual multidisciplinari, exposa as Mercadal la seva darrera obra, vinculada a la mar i de camins inspirats en la seva Ciutadella natal. Menció honorífica al Saló de Primavera de pintura i fotografia artística al Premi Guillermo de Olives Pons de l’Ateneu de Maó d’enguany, i guanyador del Premi de Dibuix i Gravat de la Fundació Mútua Catalana el 2021, entre d’altres, els seus quadres estan recollits ara as Mercadal en dues exposicions, la primera, «Blau marí» amb sèries com «La mar de peixos», a l’Espai Biel Mercadal, i una altra igualment introspectiva que mostra la seva feina més recent i que s’inaugura aquest dilluns a Ca n’Àngel. Una obra que mira endins, abstracta, moltes vegades, amb la qual Servera explora amb diferents tècniques, bàsicament, pintura i gravat, i que condensa la seva feina des de 2015 a l’actualitat.

A «Blau marí», aquest artista, que viu a cavall entre Menorca i Barcelona, amb l’Illa sempre de fons, artísticament i vitalment parlant, com ell mateix fa entendre, ens submergeix dins el món de la mar, seguint les seves inquietuds i la seva fascinació per aquest medi. Amb exuberància de peixos, en una clara explosió de vitalitat, mostrant de vegades la generositat de la mar, com la gaudim els humans, en clara reconciliació i goix del medi, o mostrant la cara més trista, que és com el malmetem, amb la petjada que li deixam. Servera convida també a la reflexió d’una forma especial en quadres sobre la llegenda de Ciutadella «Ciutat de Parella», en una concepció atemporal de la vida on el passat podria ser el present, on transiten peixos pels carrers i que explica, entre d’altres, conseqüències com la pujada del nivell de l’aigua. Una obra molt biogràfica en el fons, peces fetes amb planxes de gravat però úniques; de vegades, amb dibuixos d’absències de peixos, amb el traç només d’un moviment que s’intueix, i que deixen constància del domini del dibuix.

Obra més recent

El centre Ca n’Àngel mostra a partir de dilluns «Camins endins», una obra que encara no havia exposat mai i que correspon a les creacions fetes a partir de 2020, en plena pandèmia. Una sèrie de gravats, obres també molt pictòriques i úniques, inspirades en els carrerons de Ciutadella, quan mires per amunt. Els camins que has agafat, els que has deixat passar, els que has pogut agafar. Formes abstractes, amb camins sense sortida, que s’obren o es tanquen, estrets o dificultosos, explica l’artista. I que no poden fugir, està clar, de la memòria, de coses que durs molt endins, igual que passa amb la mar. Més enllà de la part biogràfica, Enric Servera convida aquí també a reflexionar, mostrant un ventall de recorreguts simbòlics, sobre les decisions que cadascú ha pres, així com el que s’ha deixat passar; camins clars i obscurs, difícils o planers. En el marge on conflueixen les decisions i indecisions, en un espai neutre, es confonen aquí els colors i les formes. Tècniques de gravat combinades amb pintura, xina collé, sistemes d’impressió com monotípia, dibuixos amb filtres de vins o la introducció de fils de microplàstics transformats en onades en platges i camins dins l’aigua parlen del nivell assolit per l’artista.

Enric Servera combina la seva faceta creativa amb la docència, a escoles com el Centre d’Expressió Traç de Barcelona. L’any passat va publicar el llibre monogràfic del projecte «Faroleres», amb la seva obra i relats de Marta Ferré. Les dues exposicions des Mercadal es poden veure fins dia 14 d’agost.