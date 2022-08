La Fundació del Teatre Principal de Maó abonarà la quantitat de 75.000 euros a l’empresa Taller 83 SA per a la celebració del concert de Joan Manuel Serrat dins la seva gira de comiat «El vicio de cantar», que tindrà lloc el pròxim dimecres 17 d’agost al camp de Sant Carlos de la Unión Deportiva, a Maó, en el marc de l’Splendid Festival Menorca 2022. Per la seva part, el Teatre Principal ingressarà el cent per cent de la venda de les localitats del concert. De moment, s’han venut 1.600 entrades d’un aforament de 1.800 persones.

La gerent del Teatre Principal de Maó, Àngela Vallés, va informar ahir que l’import del contracte amb l’empresa Taller 83 SA respon a les despeses del desplaçament del personal tècnic -una vintena de persones- i dels músics que acompanyaran Joan Manuel Serrat dalt l’escenari, amb la seva corresponent infraestructura. Per tant, els 75.000 euros no inclouen els honoraris del cantant català, donat que Serrat no cobrarà la seva actuació.

Vallés assenyala que es tracta d’un concert d’una certa envergadura, amb el desplaçament de fins a tres trailers. També apunta que hi ha un número d’entrades donades a Serrat per a invitacions en deferència al fet de cantar sense cobrar, i altres que de moment no s’han venut per poder afrontar qualsevol eventualitat.