El Festival Altaveu de Sant Boi ha atorgat el Premi Altaveu a la cantautora menorquina Anna Ferrer pel projecte musical 'Parenòstic', per la seva contribució a enriquir la música contemporània a partir del llegat de les cançons tradicionals.

Des de la seva maduresa vocal i conceptual, Anna Ferrer ofereix amb 'Parenòstic' un espectacle en directe que inclou una recopilació de cançons tradicionals i pròpies. Una experiència efímera que, segons explica, reuneix l'imaginari del parenòstic menorquí.

Ferrer va iniciar la seva carrera en solitari l'any 2017 amb la publicació del seu primer disc 'Tel·lúria' que ret homenatge a la seva Menorca natal. L'any 2019 va presentar el seu segon treball, 'Kronia', on eleva el folklore a una sonoritat més universal.

El Festival Altaveu de Sant Boi també ha premiat la trajectòria de Santiago Auserón i Enric Cassasses, així com els treballs més destacats de Pau Riba i l'Orchestra Fireluche, Mariola Membrives, The New Raemon, i la tasca de la Biblioteca Vapor Vell, així com el treball de la menorquina Anna Ferrer.