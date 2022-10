La comissària independent, crítica d’art i assessora artística María de Corral López-Dóriga va oferir aquest divendres a l’Ateneu de Maó la conferència inaugural del curs 2022-23 amb «Confrontar, disfrutar i aprendre», que també va iniciar el cicle «Museus i art contemporani», en què va exposar el que són actualment els museus i el què haurien de ser, a més de les exposicions i institucions que des dels anys seixanta han canviat la forma de veure l’art.

María de Corral López-Dóriga assegura que els museus «han passat de ser centres d’exhibició a centres de producció, a les exposicions importants les actituds es converteixen en formes, i l’art contemporani sempre ha estat rebutjat en el seu temps, des del principi ha estat difícil acceptar-ho, ha estat una constant històrica», afirma.

La crítica d’art assenyala que Alfred Barr, primer director del Museu d’Art Modern de Nova York, el 1943 va escriure un llibre sobre què és l’art modern, sobre les dificultats de l’acceptació i «de la necessitat d’aprendre i obrir-se a l’art modern per a poder disfrutar més de la vida i de l’entorn», afirma.

També subratlla la labor d’Adrian Searle que ha tractat sobre les dificultats que sempre ha tingut l’art per ser entès, «en aquests moments existeixen més institucions que fan des de programes didàctics i també més esforços perquè l’art pugui ser disfrutat i apreciat pel públic, sempre d’acord amb els nombrosos públics que hi ha i amb les dificultats. Indiscutiblement, mai s’ha fet tant per afavorir l’enteniment de l’art, a part de que gaudir que és el més important sigui una realitat», assegura.

La comissària independent afirma que sobre l’art es parla d’entendre o de no entendre, quan de la música sempre es parla de disfrutar i de bellesa, un concepte que segons la seva opinió s’hauria de canviar. «La manera de canviar aquest concepte és, en primer lloc, veient, veient i veient, i després de veure i veure moltíssim tornar una altra vegada a veure, també s’ha de llegir, informar-se, a més de tenir un esperit obert per voler entendre l’art. L’art sempre va per davant i ens farà entendre millor la nostra situació al món, amb açò no hi ha cap dubte», afirma.

Assenyala la importància d’ensenyar art des de l’escola, encara que entén que a les escoles encara es fa més bé poc. No obstant açò, afirma que els centres educatius de cada vegada més fan visites als museus i també hi ha més programes didàctics dins els museus i les institucions.

Una altra mirada

Dia Art Foundation és una de les institucions que ha fet canviar la manera de mirar l’art, segons assegura Maria de Corral. Es tracta d’una organització sense ànim de lucre que inicia, dona suport, presenta i preserva projectes d’art. Va ser fundada el 1974 per Philippa de Menil, la filla del mecenes de les arts de Houston Dominique de Menil i hereva de la fortuna d’exploració petroliera de Schlumberger; el seu marit i marxant d’art Heiner Friedrich; i la historiadora de l’art de Houston Helen Winkler.

Les col·leccions permanents de Dia inclouen obres d’art d’artistes que van arribar a ser destacats durant les dècades de 1960 i 1970, com Joseph Beuys, Dan Flavin, Donald Judd, Agnes Martin i Andy Warhol. L’art d’aquest període va representar un canvi radical en la pràctica artística. Actualment, Dia encarrega i dona suport a exposicions de les generacions més joves, entre altres activitats.