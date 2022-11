El Consell insular, amb la col·laboració de la companyia La Trup i l’associació Memòries de Menorca, ha organitzat la «Jornada sobre teatre i memòria democràtica», que es celebrarà els dies 25 a Ciutadella i 26 de novembre a Maó. La idea és oferir uns fonaments teòrics, compartir experiències creatives i debatre sobre la situació a Menorca.

El divendres dia 25 a Can Saura es comptarà amb les ponències dels especialistes Núria Ricart i Biel Sansano. La doctora i investigadora d’Art públic i memòria de la UIB parlarà a les 18 hores sobre «Arts i llenguatges de memòria. Alguns casos centrats en la monumentalitat», amb l’objectiu que pugui aportar i compartir uns coneixements sobre art i memòria a partir d’exemples monumentals; mentre que el doctor en Estudis teatrals i expert en Literatura dramàtica oferirà a les 18.50 hores una conferència per aterrar la teoria a Balears, amb «Teatre i memòria a Balears, un procés de patrimonialització (2001-2021)». Després de les conferències, a les 20 hores, es farà la representació de l’obra «Amarg» al Teatre des Born.

Per altra banda, el dissabte dia 26 tindrà lloc un aperitiu-debat al Bar Nou, en el qual obriran la sessió els actors Salvador Oliva i Xavier Núñez explicant les entranyes d’un procés creatiu com és l’obra «Els altres. De l’individu a la col·lectivitat» -funció que es podrà veure dia 10 as Mercadal-, per continuar amb les aportacions del dramaturg Jaume Miró, l’escriptora Maite Salord, Àgia Luna de l’associació Artixoc, els ponents del dia anterior i com a moderador el dramaturg Sergi Marí. La clausura teatralitzada serà a càrrec de Laura Pons, que encarnarà Llibertat Picornell de l’obra «Només quan plou», d’Aina de Cos.