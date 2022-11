Es Migjorn Gran acollirà el pròxim dia 26 de novembre la setena edició del Torneig de Glosa, una iniciativa de l’associació Soca de Mots que presideix la glosadora i sonadora Annabel Villalonga en què el jurat és el públic assistent. Anna Miquel Bono serà la presentadora del torneig i Tomeu Fus serà l’encarregat d’exposar les proves als participants. «El torneig està pensat per a 24 glosadors, de moment hi ha inscrits 16 de Menorca i 2 de Mallorca. Està obert a tots aquells que vulguin participar», assegura Villalonga.

El VII Torneig de Glosa segueix amb la mateixa estructura de les edicions anteriors, després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia de la covid-19, amb un itinerari per diferents locals i bars del poble en els quals s’aniran plantejant proves eliminatòries entre els diferents grups de glosadors. Aquest itinerari començarà a les 12 del migdia amb un glosat-vermut al bar Sa Plaça, que és el punt de trobada per als participants i aficionats i que donarà pas a les 16.30 a l’inici de la competició.

En aquesta hora començarà a Cas Jubilats la fase eliminatòria itinerant que seguirà a les 18 hores al Bar sa Branca, on seguiran participant només 16 glosadors, i a les 19 hores al Bar Peri, sempre en horaris aproximats, per acabar al Saló Verd municipal, on els millors glosadors de la competició es veuran les cares a la fase final a partir de les 20 hores. El guanyador de la setena edició del Torneig de Glosa serà guardonat amb unes avarques dissenyades per a l’ocasió per l’empresa migjornera MIBO que col·labora amb aquests torneig juntament amb els jubilats i els bars abans mencionats.