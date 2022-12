Amb l’estrena a Menorca de l’obra simfònica «Safari», del compositor Ferrer Ferran, va fer aquest diumenge la Banda de Música de Ferreries el seu concert de Nadal, amb totes les localitats venudes. Serví per presentar també tres músics nous provinents de l’Escola de l’Ateneu Musical de Ferreries: Biel Barber Mulero i Berta Cardona Janer, clarinets, i Sergi Febrer Gener, percussió. I també per fer homenatge a Miguel López Luna, percussionista, pels seus 25 anys de dedicació constant a la Banda de Ferreries.

El concert s’inicià amb el pasdoble «La Fallera» i amb l’obra guanyadora de la secció juvenil de l’11è ‘Concurso Galego de Composición para Banda’, titulada «Paisaxes galegas», de Frank Cogollos, que fou la primera sorpresa, pel seu lirisme i descripció de la bellesa de Galícia, especialment, aconseguit en el segon moviment.

L’estrena de l’obra «Safari» convidà al públic a un viatge en tren, a un safari musical per descobrir els animals de la selva: serps, hipopòtams, rinoceronts, aus, lleons o girafes, en plena natura. El narrador i presentador fou l’actor i director teatral Damià Moll, qui li va donar realisme. El mateix compositor de la peça, Ferrer Ferran, felicità el director de la Banda, Josep Colom, i a la formació, «pel seu so espectacular», havent escoltat la interpretació per vídeo des de València. La sorpresa final fou l’obra «A Christmas Festival», de Leroy Anderson, amb les nadales més conegudes del món; des de Händel a Mendelssohn.

Des de 2019, amb l’estrena del «Concerto II», d’Óscar Navarro, amb la clarinetista Maria Torres com a solista, la Banda no havia pogut fer cap més concert de Nadal, a causa de la pandèmia. La propera cita és l’1 de gener, per acompanyar l’arribada dels Patges, que venen a cercar les cartes dels petits, amb un passacarrers on la Banda regalarà música pel poble, desitjant un bon any nou.