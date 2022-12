El Nadal menorquí ha recuperat el seu màxim esplendor musical amb diversitat de propostes arreu del territori. És així que aquest cap de setmana ha estat ben concentrat quant a concerts: se n’han celebrat una trentena, entre bandes, corals, Conservatori, escoles de música o actuacions de solistes.

La Banda Municipal de Ciutadella va omplir dues vegades la Sala Polivalent del Canal Salat, ahir i dissabte vespre, amb el seu concert «Un Nadal diferent». La formació dirigida per Joan Mesquida incorporà una secció de corda i piano, a més de les veus de diferents cantants, que van tenir llibertat per moure’s per una passarel·la elevada entre el públic. Gabi Pons va cantar «Remember me», Chiara ho va fer amb «The greatest showman» («Into the unknown») i Maria Riudavets va interpretar la balada nadalenca «Una espurna». Altres temes que van sonar van ser «A million dreams», «Highlights from Ratatouille» o «Into the woods».

La Banda de Ciutadella va omplir dues vegades la sala del Canal Salat amb el seu concert nadalenc | I. P. D. R.

També ahir i a Ciutadella, la Capella Davídica, amb la participació dels cors joves de l’entitat, que van oferir al Socors un repertori de nadales de diferents indrets del món, com ara Polònia, Irlanda o pròpies de Menorca. La coral adulta va apostar igualment per un programa festiu, amb obres de Bach, Haendel o Mendelssohn.

A Fornells, l’esperit nadalenc va arribar, ahir, de la mà de la Coral Clau de Sol. Sota la direcció de Montse Mercadal i amb Pascal Damico al piano, interpretaren peces de Bach, Mozart o Schubert.

Una altra coral, Moments a Cor, va dur el seu gòspel a l’Auditori de Ferreries (dissabte) i a la Sala Multifuncional des Mercadal (ahir). Allà, sonaren títols com «Silent night», «Joy the world» o «Hark the Herald», sota la direcció d’Elsa Perches.

Dissabte

El Teatre Principal de Maó també ha estat testimoni aquests dies d’actuacions pròpies d’aquestes dates. Per un costat, la Banda Municipal de Maó, dirigida per Miquel Llario, oferí un espectacle per al qual es comptà amb narracions de l’actriu Espe Robert i Acirkaos. Va ser així que tocaren composicions com «Suspiros de España», i d’altres d’autors com Appermont o De Haan.

La Capella Davídica, aquest diumenge al fosquet, a l’església del Socors | I. P. D. R.

Al mateix escenari, el dia anterior, divendres, va ser el torn dels alumnes del Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca. Amb la direcció compartida entre Miquel Llario i Òliver Vinent, la banda i l’orquestra van oferir un repertori dividit en tres parts, una d’elles amb l’acompanyament del cor, amb un repertori nadalenc.

El cap de setmana ha tingut espai per a molt més, amb actuacions de grups com la Coral de Sant Antoni, la Banda Juvenil de l’Ateneu Musical de Ferreries, les escoles de Música des Mercadal, Ciutadella, Alaior o de Sant Lluís, entre d’altres.