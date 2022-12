L’expresident del Club Nàutic de Ciutadella i periodista Carlos Torrent és l’autor del llibre «El puerto de Ciutadella de Menorca», que serà presentat aquest dimecres, a les 19.30 hores en el local social de la veterana entitat nàutica ciutadellenca. El llibre, de més de cent pàgines, és la primera publicació editada per Edicions Pinzell, que pertany a la família de l’autor.

El llibre és el primer volum d’una publicació que tractarà sobre la història i les perspectives de futur del port de Ciutadella. Consta d’onze capítols: «Alcaldes de Ciutadella (1935-2023)»; «El puerto de Ciutadella en la Antigüedad»; «El puerto Jamma fenicio y cartaginés»; «Puerto romano»; «Puerto de Medina Minurka musulmana»; «Puerto cristiano en la Edad Media»; «La devastación turca en el siglo XVI y su lenta recuperación»; «Puerto inglés y francés»; «El siglo XIX, iniciales preocupaciones»; «El puerto en el siglo XX y su impulso»; i «El interminable ensanche interior».

Carlos Torrent explica que al llarg de la seva vida ha escrit al diari «Menorca» i al setmanari «El Iris» i sempre ha estat relacionat amb el port de Ciutadella a través del Club Nàutic de la ciutat, del qual va ser el tretzè president entre els anys 1985-1994. Aquesta labor periodística, que ha anat ampliant amb els anys, és la llavor que ha donat peu a la publicació del llibre. «Fa un parell d’anys, durant el primer any de la pandèmia de la covid-19, vaig decidir escriure uns articles per a «Es Diari» sobre el port de Ciutadella i el seu futur. Un amic meu, el doctor en Història Jaume Sastre Moll, me va proposar que en tost d’articles escrivís un llibre, el que me va fer reflexionar durant unes setmanes i vaig decidir fer el llibre. Durant la pandèmia vaig anar cercant noves dades, sobretot a l’Arxiu Històric de Ciutadella, en què Mn. Florenci Sastre me va ajudar molt i durant molts de mesos vaig anar transcrivint a ca seva totes les informacions que havia fotografiat a l’arxiu», assenyala.

Torrent també subratlla l’ajuda inestimable del seu nebot Pepe Torrent, professional del disseny i maquetació de textos, pel fet d’haver sabut plasmar el seu projecte editorial sobre el paper. «En Pepe va saber transmetre els meus sentiments, jo anava corregint els escrits que li enviava, perquè jo ho feia segons els diferents capítols, no li vaig donar l’original acabat. Tota aquesta feina va durar un any i mig», assenyala.

Torrent informa que en un futur immediat sortiran altres dos volums que completaran aquesta història del port de Ciutadella.