La gerent del Teatre Principal de Maó, Àngela Vallés, viurà el pròxim dia 17 de gener el seu darrer dia de feina al coliseu maonès, després d’haver ocupat el càrrec durant els set anys que es contemplaven com a màxim en la convocatòria pública de 2015 en què va resultar guanyadora. Per la seva part, el patronat del ‘Principal’ ha posat en marxa una nova convocatòria pública per cobrir la vacant.

El gener de 2016, el patronat de la Fundació Teatre Principal de Maó va ratificar l’acord del tribunal del procés de selecció en favor d’Àngela Vallés com a gerent del coliseu per un període de quatre anys més altres tres prorrogables, en una iniciativa de l’Ajuntament presidit per la llavors batlessa Conxa Juanola de desvincular la gestió cultural del mandat municipal.

La gerent Àngela Vallés complirà amb el seu compromís d’ocupar el càrrec durant un màxim de set anys i aquest dimarts explicava que «necessit tancar aquesta etapa i obrir-ne una altra de nova, tot i que a curt termini el que faré serà descansar. Jo he intentat deixar les coses el màxim de lligades possible, esper que hi haurà un relleu tranquil i controlat, confii molt en els meus companys. S’acaba una etapa, no negaré que és un moment de nostàlgia en augment, però jo estic molt tranquil·la, m’han demanat que em quedi durant els mesos que no hi haurà el nou gerent, però vaig declinar, el meu compromís ha arribat fins al que teníem pactat des de l’inici».

Nova convocatòria

La tinent de batlia de Cultura, Conxa Juanola, ha assegurat que aquest mateix dimarts es van remetre les bases de la nova convocatòria al BOIB perquè es pugui iniciar la tramitació el més prest possible, «les bases són les mateixes de la convocatòria pública anterior, que van gaudir de la unanimitat dels partits polítics del Consistori, però actualitzades», assegura. Per tant, el nou contracte serà de tres anys amb altres tres prorrogables i el càrrec estarà lligat a un pla d’acció per a sis anys com a màxim. Mentrestant, la regidoria de Cultura es farà càrrec de la gestió del ‘Principal’. Juanola ha assegurat que «el patronat de la Fundació del Teatre Principal, format per Ajuntament, Consell insular i Govern balear, està molt content de la feina que ha fet, ha estat impecable».