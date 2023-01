El pianista i investigador del passat musical Joan Círia i Maimó (Felanitx, 1985) ha guanyat el XXXII Premi d’Investigació sobre es Mercadal i Fornells 2022 amb el treball «El músic mossèn Jaume Galmés i Simó (Es Mercadal, 1837-1910). Exposició i anàlisi de la seva biografia, de la seva trajectòria professional, i catalogació de la seva obra musical», que ha bastit amb una recerca genealogista del biografiat, l’estudi detallat del seu dietari i epistolari, del buidatge de l’hemeroteca insular, nacional i internacional i de consultar arxius a Menorca i Uruguai.

El projecte que ha guanyat el premi convocat per l’IME i l’Ajuntament des Mercadal és un treball d’investigació en el qual Joan Círia du treballant més de sis anys sobre el músic i prevere mercadalenc Jaume Galmés que es va formar musicalment al costat del reconegut mestre organista i compositor Benet Andreu. Entre els anys setanta i noranta del segle XIX, Galmés va ocupar el lloc d’organista de la catedral de Canelones, a l’Uruguai, i de la parròquia de Sant Martí, as Mercadal, a més de participar en diversos recitals i audicions com a pianista.

En realitat, l’inici d’aquest treball tenia a veure amb un estudi sobre Benet Andreu a partir del qual Círia va elaborar un llistat dels que havien estat els seus alumnes, «me vaig adonar que molts d’aquests alumnes durant el segle XIX havien fet carrera a Sud-amèrica i també van tenir contacte amb músics mallorquins. Vaig trobar que la figura de Jaume Galmés podria ser interessant pel fet que va ser un dels primers organistes que va tenir la catedral de Canelones i va ser quan vaig començar a estirar el fil», afirma Círia.

L’investigador mallorquí afirma que Benet Andreu tenia a Galmés com a un alumne predilecte perquè durant l’ordenació sacerdotal d’aquest el seu mestre se’n va endur tota la capella i el cor de l’església de Santa Maria, de Maó, i durant la primera missa Andreu va estrenar una obra per a orquestra i cor que havia escrit ex professo per aquesta celebració puntual del seu alumne.

Jaume Galmés no era un músic totalment desconegut, Miquel Barber Barceló i Biel Julià Seguí van donar a conèixer el músic mercadalenc, però sense analitzar la seva obra i carrera professional ni situar-lo en el panorama de la història de la música insular, nacional i sud-americana, que és el que sí que fa Joan Círia. «El meu treball no només va encaminat a recuperar i ordenar les dades biogràfiques de Mn. Galmés i Simó, sinó també aprofundir el seu aspecte musical, donat que es va distingir per ser compositor, organista, pianista i professor», apunta.

Pianista i investigador

A més de la llicenciatura en piano, Joan Círia ha completat la seva formació amb estudis de pedagogia musical, periodisme i crítica musical, història de la música, i clavecí. Com a investigador, s’ha centrat a estudiar i difondre fets del panorama musical de Balears dels segles XVIII i XIX. Actualment, ha publicat més d’un centenar de treballs entre articles en premsa i comunicacions en jornades d’estudis locals, a més de diferents monografies de músics balears.

Les quatre vessants professionals del prevere

Durant els anys de seminarista, Mn. Jaume Galmés va ser organista a Ciutadella, una fisonomia que va tenir molt de pes en la seva vida i que el va acompanyar fins que es va retirar. Com a compositor va escriure música religiosa per a les celebracions litúrgiques. I els dos vessants més minoritaris van ser el de professor, amb un alumne destacat com va ser Gabriel Cardona i Enrich, de Ferreries, i el de pianista d’una certa virtuositat en vetllades musicals a ca seva i sonant el piano amb un petit grup de cambra en les dues travessies en barco fins a Uruguai per als passatgers de primera classe.