Marc Marcet, ceramista, graduat en terrisseria i en ceràmica artística a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, va conèixer l’ofici de la mà de grans professionals, com Pep Madrenas. L’experiència vital, per altra banda, la va tenir al costat dels seus tiets, artistes i ceramistes de renom a Catalunya, Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal.

El projecte de Marc Marcet (Sant Quirze del Vallès, 1983) ha agafat una nova forma a Ferreries, on des del passat novembre té instal·lat amb la seva parella, Cristina Bosch, el seu propi taller. És un espai al carrer Guillem Coll, on produeix la seva obra, ofereix cursos i exposa les diferents peces i tècniques emprades. En el seu passat recent, hi ha un nom adquirit en l’ofici al poble de Calders (Barcelona), on es va crear, al voltant de la seva tasca, tota una comunitat vinculada a aquest àmbit professional.

A tallers com els de ‘tastets’ de ceràmica els alumnes experimenten a un nivell inicial, estant en contacte per primera vegada amb aquest món, «que és molt desconegut», afirma Marc Marcet. D’un nivell avançat seria saber emprar bé el torn o endinsar-se amb tècniques com el raku, d’origen japonès, on es treballa tot el procés de la peça abans de coure-la al forn. Ell aconsegueix fer conjunts, plats o recipients, amb una estètica zen molt personal i d’autèntic disseny. Com els que fa amb la tècnica de colada, amb argila líquida, que es treballa amb motlles de guix. I també hi ha tota la seva producció feta amb el torn, amb el qual crea totes les peces d’una vaixella. Els resultats són artístics, encara que és ofici, recalca, i el que explica, de fet, que pugui fer totes les unitats, plats o tasses, d’una mateixa vaixella iguals. Peces fetes d’una en una, en un treball manual i realment artesà.