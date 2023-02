La música ha sido desde siempre un elemento fundamental en la vida de Mónica Sardà. Cursó estudios en ese arte, al que se ha dedicado muchos años a través de diferentes proyectos. Sin embargo, no ha sido hasta pasados sus cincuenta cuando ha decidido lanzarse a la aventura de grabar un disco. Llega un momento en la vida, relata, en que «apetece» tener un trabajo que quede como testimonio de su voz, confiesa esta catalana de corazón lluïser afincada en la Isla desde hace años.

Ese ansiado álbum ya está entre sus manos, por el momento solo en formato físico, aunque pronto aterrizará en Spotify. Un disco autoeditado que lleva por título «Travessia», palabra que sirve para definir muy bien el camino artístico que ha desarrollado y de paso colaborar con muchos de esos músicos que la han acompañado en el viaje, un buen número de ellos menorquines o residentes en la Isla.

El disco se sumerge en los ritmos brasileños para abordar nueve canciones que huyen de los títulos más conocidos de la música de ese país sudamericano, aunque sí están presentes algunos de sus músicos más populares. En «Travessia» aparecen temas de Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento o Tom Jobim, entre otros.

¿Por qué esa fijación por ese tipo de sonido? Pues la raíz de todo viene de que su padre regentaba en Barcelona un local en el que sonaba principalmente música brasileña. Un ritmo que más allá del negocio familiar también ambientaba su casa a todas horas, rememora.

«Esa música era como el aire que respiraba cada día cuando era pequeña. Es una cuestión familiar», relata Sardà, quien reconoce que, obviamente, no es el único estilo que escucha, «pero sí el que más me emociona, porque me ha acompañado toda la vida».

Por eso no podía ser de otra forma, tenía que estar presente en su debut discográfico. Un género musical que ha abordado durante años poniendo voz a diferentes formaciones musicales, entre ellas la Mónica Sardà Trío, con el guitarrista Pere Arguimbau y el contrabajista Lluís Gener como acompañantes. Cabe destacar también en su trayectoria menorquina su liderazgo vocal al frente de la banda Opiniao.