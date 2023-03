L’artista belga Theresia Malaise, establerta des de fa anys a Espanya, i l’artista des Castell Jordi Josep Cárdenas són els beneficiaris de les dues beques per un import global de 7.980 euros convocades per Quarantine per poder assistir a la primera edició d’aquest esdeveniment artístic que tindrà lloc del 17 a 23 d’abril al Llatzeret i que comptarà amb l’assistència d’un centenar de persones d’arreu del món.

Les dues beques, patrocinades per la Fundació Numa, cobreixen les despeses del cost del curs, que està valorat en 2.990 euros, quantitat a la qual s'afegeixen 1.000 euros en concepte de despeses dels artistes. Els quasi 4.000 euros de cada beca serveixen per obrir l'esdeveniment cultural als artistes de l'Illa i asseguren la presència en un marc en què la gran majoria de sol·licituds procedeixen d'Amèrica del Nord, segons informa Quarantine, del qual és fundador el pintor Carlos Gomila. L'organització de Quarantine també ha establert una jornada amb l'Escola d'Art de Menorca i una xerrada oberta al públic que tindrà lloc a l'Ateneu de Maó. Així, cinc alumnes -totes elles al·lotes- de l'Escola d'Art tindran l'oportunitat de compartir experiència amb els gairebé 100 alumnes, i participar dels tallers i xerrades que se'ls convalidarà com a pràctiques d'alt nivell professional. A més, el pintor Nicolás Uribe, mentor de l'edició d'abril, donarà el dia 25 una classe a tots els grups de batxillerat de Belles Arts, una vegada acabada la primera edició de Quarantine. Per altra banda, el mateix dia 25 hi haurà una xerrada oberta al públic organitzada amb l'Ateneu de Maó.