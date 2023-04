«Ciutadella Vella per a infants», conte il·lustrat basat en l’obra de Joan Benejam i Vives, es presenta aquest divendres a les 18.30 h a Can Saura de Ciutadella. L’arqueòloga i tècnica municipal d’aquest museu municipal, Majo León, explica que la idea de l’adaptació va sortir l’any passat, coincidint amb el centenari de la mort del pedagog i autor ciutadellenc Joan Benejam, i impulsada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament amb col·laboració amb el Consell.

A «Ciutadella veia; records d’un quant temps enrera», situada entre els anys 1800 i 1850, Joan Benejam, a partir de l’eix de la infantesa perduda, fa una mirada de vegades crítica i irònica, però sempre amb estima i benevolent, a la Ciutadella del seu temps. L’IME ha fet recentment una reedició, a partir de la feina de la filòloga Josefina Salord, d’aquesta obra costumista. Aquest és el text, de fet, en el qual es basa l’adaptació que Majo León i la dissenyadora gràfica i il·lustradora Gemma Contreras han fet per a fillets. I la mateixa Josefina Salord hi ha col·laborat amb una primera selecció de fragments.

Les autores expliquen que la intenció amb aquest conte és que es recordi la Ciutadella que Benejam va viure quan era petit, amb l’enderrocament de les murades i tot el canvi que això va suposar per a la ciutat. Així, parla dels canvis en la fesomia de Ciutadella, de costums, establiments, tradicions i anècdotes de fa dos segles. El resultat són 38 pàgines ben coloristes que expliquen coses curioses de la ciutat antiga, com que el peix es venia a la Plaça Nova, la festa de l’arròs de la terra i fets divertits. Com la gent es posava llençols per espantar pels carrerons foscos. O el «toc de la queda», quan tothom, a les 21 h, al so de les campanes de la Catedral, havia de ser a casa seva. Coses de la Ciutadella antiga que són història i alhora entretingudes per a infants.

El protagonista del relat és un Joan Benejam (en Joanet) vestit amb boina i recorrent els carrers de Ciutadella acompanyat d’un rupit, que li fa de guia. A partir d’aquí, es fa un retrat il·lustrat d’una forma molt expressiva, amb colors rústics però amb un estil molt actual, de la Ciutadella del segle XIX. I al qual les autores fan qualque aportació, com la recepta d’aquest arròs de la terra del qual parla Benejam. Hi inclouen també un glossari de paraules antigues, com ‘paborde’ o ‘delme’. I un llistat d’eines de l’època, entre les que figuren la garnera d’aquell temps, l’ancolla o el llum en crulles. Eines que es troben al Museu de Can Saura.

Un conte amb un gran resultat gràfic i literari, i carregat de pedagogia, que permet conèixer més coses d’aquella Ciutadella i també de l’autor de «Foc i Fum», tant a fillets com a adults, perquè està pensat per a una lectura en família.