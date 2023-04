Sant Lluís viurà aquest cap de setmana la Festa de la Primavera 2023 per «donar color i alegria al municipi», expliquen des de l’Ajuntament. Per començar, divendres se celebrarà la segona edició de l’Idò Talent Show, la mostra de talent oberta a totes les persones d’entre 5 i 18 anys de Menorca. S’han inscrit 14 propostes artístiques de l’Illa, i actuarà com a convidat el cantant ciutadellenc Dani Juanico. El mateix divendres s’ha previst un mercat de venda i intercanvi d’objectes de segona mà organitzat per Creu Roja.

Dissabte es muntaran dos mercats. Per una banda, la tradicional venda de llibres i flors amb motiu de Sant Jordi, al Pla de Sa Creu. Per altra banda, el Pla de Cas Rector acollirà el Mercat de Primavera, amb presència de 10 parades de venda de productes artesanals i d’alimentació. Dissabte també es farà una recollida solidària d’objectes de segona mà, un contacontes, un torneig de tennis infantil, l’actuació musical de The Blue Jays i la festa de benvinguda al gegant Joan Flametes. El diumenge serà el dia del Torneig de Pàdel Infantil i de la representació de «Tèntol», de la Companyia Manipulats, a la Sala Albert Camus, obra destinada al públic familiar. A més, durant aquesta setmana ja es poden veure algunes de les decoracions que s’instal·laran a carrers i façanes amb motiu del Concurs de Decoració convocat per l’Ajuntament.