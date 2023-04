El Consell de Menorca ha iniciat el procediment per a la declaració de tres nous béns d'interès cultural immaterial de l'illa: el ball menorquí, les llegendes i les rondalles. Aquests elements formen part del patrimoni immaterial de Menorca i són una part fonamental de la cultura i la tradició de l'illa.

El ball menorquí, que comprèn la jota i el fandango, és una pràctica que ha acompanyat tradicionalment els esdeveniments de caire festiu de l'illa, com ara noces, porquejades i festes patronals. La comunitat portadora d'aquests balls, representada pels grups folklòrics, ha fet possible que s'hagin transmès fins als nostres dies, i és un element del patrimoni cultural immaterial de l'illa que es troba plenament viu en l'actualitat.

Les llegendes i les rondalles de Menorca també són part fonamental de la cultura de l'illa, però es troben en un moment crític i fràgil. Arran del fenomen de la globalització i la irrupció de les noves tecnologies i formes d'oci, aquests elements es veuen amenaçats i s'ha produït un trencament en la cadena de transmissió generacional.

Per això, el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports ha considerat urgent la declaració d'aquests elements com a béns d'interès cultural immaterial, com a fórmula jurídica de protecció que permeti impulsar accions de salvaguarda i difusió de tot el gruix de rondalles i llegendes que formen el nostre corpus narratiu popular.

Amb la incoació d'aquests tres expedients, Menorca comptarà amb sis béns d'interès cultural immaterial declarats, juntament amb la tècnica constructiva de la pedra en sec, la navegació amb vela llatina i la glosa menorquina. Aquesta declaració suposa un reconeixement al patrimoni immaterial de l'illa i la seva importància per a la seva vida cultural i social.