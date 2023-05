De les 45 obres presentades a la dinovena edició del Premi Francesc de Borja Moll, que atorga el Consell, el jurat en destaca una millora en la qualitat dels treballs dels alumnes de batxillerat. Aquest dimecres es van lliurar a la Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura de Ciutadella aquest premi que promou la creació literària i la narrativa de tradició oral en català així com els premis literaris que entrega l’associació de mitjans de informació i comunicació AMIC.

Creativitat adolescent

L’obra guanyadora del Francesc de Borja Moll entre les 18 narracions escrites per estudiants d’ESO és «Tocar de peus a terra» de na Paula Muñoz Casasnovas del col·legi Nostra senyora de la Consolació pel seu innovador tractament de s’Àvia Corema mentre que el segon lloc és per «El misteri de cala Viola» de Júlia Sintes Landa de l’IES J. M. Quadrado. I d’entre les dues obres d’animació d’alumnes de secundària, el premi és per «La llegenda del xampinyó daurat» de n’Alice Valentina Arias Pacheco, Micaela Curcio Kleinhans i Noemí Martín López del col·legi Nostra senyora de la Consolació per la idea i la moralina incloses. Entre els 24 textos d’estudiants de batxillerat, el primer premi és per «Sa malifeta d’en Pere es Rengo» de Caterina Moll Mascaró de l’IES M. A. Cardona per l’estructura pròpia de les rondalles. En segona posició es reconeix a «L’illa reflectant»de Roser Subirats Pons del mateix centre.

Guardonats amb els Premis Francesc de Borja Moll | Gemma Andreu

El premi d’animació de batxillerat -amb 300 euros en material escolar o informàtic- recau en l’única peça presentada, «Tenc la mar de sort» de Jaume Benejam Goñalons de l’IES M. A. Cardona, per la seva impecable edició en vídeo amb elements propis de la rondalla.

Associació de Mitjans

Per la seva banda, l’AMIC, l’associació de mitjans de informació i comunicació atorga el premi a la millor història de Menorca en la quinzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions a «L’home del prat» d’Enric Pérez Massanet de l’IES M. A. Cardona que participava amb altres 120 alumnes. A més d’un rellotge intel·ligent per al seu autor, l’obra competirà la propera setmana pel Premi a la millor història de Balears. En segon lloc empaten «T’estimo amb bogeria» de Iris Portella Márquez de l’IES Biel Martí i «Som un error en un món imperfecte» de Gerard Pons Sucarrats i Jaume Benejam Goñalons de l’IES M. A. Cardona.

Entre el professorat, Gloria Marquès Herrera del centre Sant Francesc d’Assís rep el premi a la professora més motivadora de Menorca.