A Ciutadella es va clausurar, ahir migdia, la tercera edició del festival Amalgama Kids, que impulsa el col·lectiu Junts as Pla per omplir de vida un espai que, reclamen, s’ha de guanyar per a la ciutadania i no per als cotxes. És així que durant el cap de setmana s’han venut fins a 2.200 entrades, el que implica una presència molt superior, tenint en compte que moltes activitats eren sense localitat.

Noticias relacionadas Pluja al festival de l’aigua d'Amalgama Kids Des de l’organització, Macià Coll feia una bona valoració, encara més per la incertesa pel mal temps. Però les activitats s’han celebrat sense problemes, tret de la presentació de divendres. De fet, es mostren satisfets després que han comprovat l’assistència de públic d’arreu de Menorca i, fins i tot, de gent que ha vingut de Mallorca.