El equipo de gobierno del Consell nombra a su último alto cargo en el tiempo de descuento y - para seguir la metáfora deportiva- con polémica. A menos de un mes para que se produzca el relevo político en la máxima institución insular, la Agencia Menorca Talayótica dio a conocer este viernes el nombre del que será su director, el arqueólogo Antoni Ferrer. A pesar de haber quedado segundo por detrás de Simón Gornés en la valoración de méritos, ha terminado haciéndose con el primer puesto en la fase de análisis de proyectos, de carácter subjetivo, y en el global del proceso de selección para este cargo de nueva creación.

Simón Gornés, diputado del PP en varias legislaturas y próximo conseller de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera y Cooperación Local, logró la mejor puntuación con el currículum en la mano. Antoni Ferrer, quien fuera nombrado director insular de Cultura por Més per Menorca en el pasado mandato, se ha hecho con el primer puesto en la llamada «valoración de capacidades», basada en su proyecto de gestión de la Agencia Menorca Talayótica para los próximos cinco años. Esa mejor puntuación, que por el momento no se ha hecho pública, le ha valido el primer puesto en la valoración global y, por tanto, la plaza.

Las vinculaciones políticas de ambos candidatos y el momento escogido para la elección hicieron ayer levantar suspicacias y no es descartable que el proceso sea impugnado. No obstante hay que subrayar que el Consejo Rector de la Agencia Menorca Talayótica, con una gran mayoría de representantes políticos de la izquierda, propone el nombre de Ferrer después de que la llamada Comisión Evaluadora haya emitido un voto unánime en favor de este candidato. Esta comisión, nombrada por el Consejo Rector, está formada por personas con un perfil técnico y no de carácter político, al menos sobre el papel. El nombramiento se hará efectivo en el momento -en los próximos días- en que la presidenta en funciones del Consell, Susana Mora, firme el preceptivo decreto.

Perfil profesional

Más allá de otras consideraciones cabe subrayar que Antoni Ferrer, arqueólogo autónomo, fue uno de los artífices de la reformulación de la candidatura de la Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial. Es especialista en prehistoria y protohistoria de Balears y tiene una dilatada trayectoria en el campo de la investigación. Actualmente codirige los proyectos de investigación en los yacimientos de Cornia Nou y Cala Morell, así como de Sa Ferradura, en Mallorca.

El contrato que firmará será de cinco años y la duración del mismo no estará sujeto al mandato del Consejo Rector, que en menos de un mes pasará a presidir el próximo conseller de Cultura del PP, Joan Pons Torres, y del que cambiará la gran mayoría de los miembros que lo componen. Las bases del proceso de selección establecen que el Consejo Rector tiene la potestad de cesar al director de la Agencia Menorca Talayótica en cualquier momento, aunque para ello deberá emitir una resolución motivada.