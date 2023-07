El 2 de setembre de 2010, en plena crisi econòmica i social, Mariona Fernández va crear els Talleres Islados, una iniciativa innovadora a Menorca, que consistia a organitzar una mena de seminaris o cursos, de tres o quatre dies de durada, en una casa aïllada enmig de la natura, amb autors destacats del món de les humanitats. Un projecte que, tretze anys després, segueix ben viu. Juntament amb Josep Maria Fontserè, tenen aquest any una quinzena de tallers programats, també amb una desena i mitja d’autors, sempre amb la literatura i el pensament com a grans temes d’interès.

Poc imaginava Fernández que aquells workshops o stages del món de la fotografia als quals assistia anteriorment, li servirien d’inspiració per a crear, a Menorca, els seus Talleres Islados. Una proposta que prest va atreure l’interès «d’un públic molt heterogeni», que genera una «barreja de procedències culturals i socials, de ciutats i països diferents». És aquí, precisament, on l’autor convidat ha de saber arribar a tots, una missió no sempre fàcil, però que acaba donant sempre grans resultats.

Noms destacats

Aquest dijous, Talleres Islados arribarà al curs que fa 100 i amb 1.179 inscrits fins a finals de 2022. Es farà a les cases de Binissaida, amb els poetes Juan Vicente Piqueras i Jesús Aguado, i després que ja hagin passat per aquests seminaris fins a 65 escriptors o pensadors, alguns dels quals han repetit experiència. És el cas de l’escriptor i hel·lenista cordovès Bernardo Souvirón, que ha impartit una desena de tallers; o Victoria Cirlot, Chantal Millard, Pedro Olalla o Josep Esquirol, que n’han dirigit tres. Altres autors com Elvira Lindo, Juan José Millás, Jorge Carrión o Xavier Antich, n’han fet dos, i també s’ha comptat amb noms com Josefina Salord, Abad Faciolince, Marina Garcés, Víctor Erice, Soledad Puértolas o Manuel Vilas, entre molts altres.

Les cases de Mongofra van acollir les primeres edicions, i després van passar per Binissaida, Binicalsitx o Mallaui. Indrets que esdevenen paratges ideals, a prop però enfora de qualsevol interferència urbana, que propicia l’ambient ideal per a les converses, debats i discussions que es generen, no només durant les sessions diàries que es fan, sinó durant tota l’estada. I és que tots, autors inclosos, comparteixen taula i altres estones, que acaben generant una convivència i amistats que perduren més enllà de l’estada a l’Illa.

Un tret interessant d’aquests cursos, considera Fernández, és que assistir a aquests tallers «no depèn tant de la formació que pugui tenir la persona, sinó del seu interès» per les humanitats en general, i per les qüestions específiques en què es centra cada seminari, en funció de l’autor que l’imparteixi. I el resultat és prou bo, els participants marxen satisfets i molts tornen, «el 60 per cent són repetidors».

Evidentment, tretze anys de Talleres Islados han generat experiències i anècdotes ben variades, però sobretot s’aprèn a «mirar el món d’una altra manera», amb els autors com a mestres que aporten i «enriqueixen» l’òptica de la vida.