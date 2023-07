L’IME celebrarà el pròxim dimarts dia 1 d’agost, a les 20 hores la 35a Trobada anual de membres i col·laboradors al Museu de Menorca, en què també tindrà lloc un homenatge a Josep Miquel Vidal.

L’antropòleg Jaume Mascaró i l’historiador i director de la Biblioteca Pública de Maó Pau Salort glossaran la figura de Josep Miquel Vidal, en un acte que donarà principi a tota una sèrie d’activitats per conèixer la tasca del científic maonès, que fou coordinador científic de l’IME, que tindran lloc durant la tardor i que es clausuraran a mitjan mes de desembre amb la celebració d’una jornada d’estudi que tindrà lloc a la seu de l’institut.

A més de les intervencions de Mascaró i Salort, durant l’acte del pròxim dia 1 d’agost també es projectarà un breu vídeo amb imatges de Vidal en les quals reflexiona sobre diversos temes relacionats amb la seva activitat al davant de l’IME. També hi haurà l’exposició que en el seu dia es va organitzar poc després de la seva mort.

La trobada d’estiu és el moment de l’any en què els membres i col·laboradors de l’IME ens reunim, no només per fer unes reflexions, sinó també per trobar-nos i conèixer-nos tots aquells que desenvolupen la seva feina en les diferents seccions o grups. Aquesta trobada és un moment que a Vidal li agradava molt, de fet ell ho va iniciar i es feien a ca seva. Ho fem dia 1 d’agost perquè és la nit de lluna plena i Vidal també ho celebrava aquesta nit de l’any. Volem reproduir aquell esperit de trobada informal i aprofitar l’ocasió evidentment per recordar-lo», assenyala la coordinadora científica de l’IME Marta Jordi.

Intervencions

El president de l’IME, Joan Pons Torres, i la presidenta del Consell Científic de l’IME, Cristina Rita, obriran l’acte amb els parlaments institucionals, Marta Jordi presentarà el pla estratègic 2023-2030, i el president del Consell Dolfo Vilafranca clausurarà l’acte. Anna Ferrer oferirà una selecció de les seves cançons i per acabar es farà un tast de productes de l’Illa.