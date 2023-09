El jove trombonista alaiorenc Antoni Pons Carreras, ha estat el guanyador de la I Gala Clàssica de Joves Talents de la Orquestra y Coro RTVE. Ha estat aquest divendres al Teatro Monumental de Madrid i sota la batuta de Lara Diloy, al capdavant de l’orquestra simfònica de RTVE.

Estudiant de 5è de trombó al Conservatori Professional de Menorca, Antoni Pons Carreras (Alaior, 2009), es mostrava ahir molt content per aquest premi. «Hi havia molt de nivell, eren tots molt bons», explicava el músic, que va competir amb deu instrumentistes i cantants més, seleccionats per l’orquestra d’entre els disset guanyadors del concurs Intercentros Melómano, que organitza la Fundación Orfeo. És així que el trombó de l’illenc va competir amb altres instruments, com el violoncel, el clarinet, la flauta, el piano, el violí, la viola, l’acordió i la veu, en el cas de la soprano murciana Inés Ananda.

Pons, l’únic trombonista de la final, confessava sobre l’actuació que «me va sortir millor que a l’assaig», gràcies a què, tot i que «al principi estava un poc nerviós, quan vaig començar a tocar ja em vaig sentir molt bé amb l’orquestra».

El repte no era fàcil per al menorquí, ja que «era la primera vegada que tocava amb una orquestra», però la seva adaptació va ser instantània. Va interpretar el tercer moviment del «Concertino Op. 4» de Ferdinand David, en una actuació que va obtenir la màxima qualificació del jurat, format per professors de l’Orquesta y Coro RTVE.

El concert havia començat amb el primer moviment de la «Simfonia per un món millor», de Juan Antonio Simarro, després del qual es van succedir les actuacions de tots els participants.

Finalitzades les seves intervencions i anunciat el guanyador, Antoni Pons va tenir l’oportunitat de tornar a tocar amb l’orquestra la mateixa obra amb què havia resultat vencedor del certamen.

El jove alaiorenc admet que el trombó és l’instrument que més l’atreu, «sempre m’han agradat els de vent metall, però la vara» i el seu dinamisme el va captivar des de petit, quan s’inicià amb l’instrument, amb només set anys.

Emissió de la gala

La gala es va enregistrar tant per part de Ràdio Clàssica de Ràdio Nacional d’Espanya, com per Televisió Espanyola i es podrà veure els dies 15 i 22 d’octubre. S’emtrà en el programa «Los Conciertos de La 2».