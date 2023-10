El programa Gibet que impulsa la Societat Històrico-Arqueològica Martí Bella (Shamb) incidirà durant la campanya 2023-2024 en la rehabilitació de dues barraques que es caracteritza per la seva singularitat, com són la gran barraca des Comte, al lloc de ses Truqueries, i la barraca de sa Torre Nova d’en Loçano, que es troba just devora la mar, a Punta Nati, a Ciutadella. Les dues actuacions comptem amb el suport del departament de Cultura del Consell insular.

El projecte Gibet es desenvoluparà els dies 8 i 22 d’octubre, 5 i 19 de novembre i 17 de desembre d’enguany i, per altra banda, els dies 21 de gener, 18 de febrer, 17 de març, 21 d’abril i 19 de maig. El pas del temps ha malmès la barraca des Comte, una de les més grans que s’aixequen actualment a l’Illa, que presenta una sèrie d’importants enderrossalls, encara que no perilla la seva estructura. La Shamb durà a càrrec la rehabilitació d’aquest element patrimonial gràcies a l’acord de col·laboració amb la propietat del lloc, la Fundació José María de Olives y de Ponsich. Una de les particularitats més destacables d’aquesta monumental construcció de pedra en sec és que presenta una rampa helicoidal de pujada, que segons la creença popular era utilitzada pel comte de Torre-saura per coronar-la a cavall. Presentació de la campanya de voluntariat Gibet de 2023-2024. Una tempesta a l’hivern de 2020, en plena pandèmia de la covid-19, un llamp va impactar al cim de la barraca de sa Torre Nova d’en Loçano, construcció que fins al moment lluïa un excel·lent estat de conservació. L’episodi meteorològic va provocar un gran enderrossall que va afectar a tots els cossos de la barraca del costat nord, que dona al litoral i que és visible des del Camí de Cavalls, originant un gran impacte en el paisatge de Punta Nati. La propietat de sa Torre Nova d’en Loçano col·labora regularment amb l’Administració i amb la societat civil en iniciatives per donar a conèixer el patrimoni cultural de l’Illa.