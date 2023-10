El dramaturg madrileny Miguel Ángel González González, ha guanyat del 48è Premi Born de Teatre, amb l’obra titulada «Y que nunca he llorado». Durant la gala celebrada aquest dissabte al Teatre des Born, l’escriptor ha rebut l’estatueta del Cercle Artístic que l’acredita com a guanyador del certamen, en el qual han participat fins a 245 textos teatrals.

El jurat, format per les actrius Empar Canet i Laura Pons; el dramaturg, director teatral i gestor cultural, Josep Ramon Cerdà; el professor d’estudis hispànics i catalans a la Universitat de Grenoble Alps, Laurent Gallardo; i el filòleg, professor i gestor cultural, Jaume Gomila, van decidir, per unanimitat, concedir el premi a la dramaturgia de Miguel Ángel González. Per «la gran sensibilitat amb què reflexiona sobre la impossibilitat d’escriure, pel mestratge en el joc entre realitat i ficció, per la teatralitat minimalista gràcies a la qual l’obra aconsegueix transmutar el fracàs del creador en un acte d’escriptura profund que celebra la fragilitat humana de la literatura, entre altres aspectes que demostren la qualitat, eficàcia i contundència del text».