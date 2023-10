Mama Fiera ha guanyat, aquest dissabte, el Poetry Slam Espanya, i ho ha fet només dos anys després del seu primer títol nacional, el 2021. En aquesta ocasió, la poeta representant de Menorca ha estat la millor en el Zamrock Fest, que s’ha celebrat a Granada aquest cap de setmana.

Fins a la ciutat andalusa es va desplaçar una delegació menorquina, acompanyant a Mama Fiera. És el nom artístic de Sandra Lucena, que arribava al Nacional després de guanyar la fase insular, per a competir amb representants de trenta seus de tot el país.

Divendres va tenir lloc la primera semifinal, amb quinze slammers, i dissabte matí, la segona, amb la resta de participants. Mama Fiera va prendre part en la prova de divendres, obtenint la màxima qualificació i classificant-se per a la final de dissabte vespre. Va ser amb el poema «Taquititac», que, com apuntava ahir la mateixa autora, «reflexiona sobre el símptoma de pensament accelerat, la taquisíquia, comú de les societats modernes».

L’endemà, en la primera ronda de la final van intervenir els quinze millors slammers. Mama Fiera va recitar «La duda», una «fábula que convida a reflexionar sobre la importància del dubte metòdic que, com va dir Descartes, és un mètode per avançar».

El text va agradar i va convèncer, fent que Mama Fiera accedís a la final a tres, on representà el poema «María Ansiedad», situat entre la comèdia i el drama, que li va atorgar el primer premi del certamen.

La satisfacció de la guanyadora era total, especialment per l’alt nivell de la resta de slammers. «Érem trenta i hi ha poemes que se m’han quedat ben marcats, perquè eren preciosos i impressionants», destacava, en una cita en la qual «hi havia varietat d’emocions».

Sobre aquest nou èxit, confessa l’artista que «encara no m’ho crec, ja em semblava difícil guanyar un Nacional, com per guanyar-ne dos». Per açò admetia que «encara no he tocat de peus a terra» i es mostrava «molt agraïda i molt feliç», pel triomf i per haver-se retrobat amb molta gent.

Com a representant espanyola, Mama Fiera participarà, pròximament, a la competició d’abast europeu. Será a la ciutat d’Anvers, a Bèlgica. La data encara no s’ha confirmat.