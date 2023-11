El cowboy de Vilafranca de Bonany, Tomeu Penya, torna aquest dissabte (19 hores) al Teatre Principal, de Maó, per a presentar «Antologia», un concert en acústic en el qual repassa les seves cançons més exitoses i on, per primera vegada, interpretarà en directe dos nous temes, «Banestres» i «Pedra foguera».

Aquests són els dos nous senzills que presentarà Tomeu Penya, en una actuació inclosa en el calendari de la «Gira grans èxits», on l’artista, amb més de 40 anys als escenaris i després de 32 discos presentats, oferirà el seu repertori més conegut. Serà, en un concert en petit format, amb la seva guitarra, per a cantar melodies renovades i intimistes. No hi faltaran, idò, títols emblemàtics com «Illes dins un riu», «El dimoni dins jo», «Mallorquins i catalans», «Plou», o «Havanera», entre altres. Les entrades estan a la venda a preus d’entre 15 i 20 euros.